Fraråder gravide å reise til Thailand

Flere rapporterte tilfeller av zikavirus i Thailand og Filippinene den siste tiden gjør at norske myndigheter nå advarer gravide kvinner mot å reise til landene.

Personer som nylig har oppholdt seg i Thailand og Filippinene bør ta forholdsregler etter hjemkomst, skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

Zika-smitte er særlig farlig for gravide fordi fosteret kan få svært alvorlige skader. Da viruset spredte seg i Brasil i vinter, så man en samtidig en kraftig økning i antall barn født med mikrokefali. Det er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som regel et resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet.

Til nå har ikke norske myndigheter frarådet gravide å reise til Asia, med unntak av Singapore. Årsaken er at innbyggerne i asiatiske land er immune mot zika, fordi viruset har vært tilstede der i flere år. Følgelig sprer de heller ikke viruset.

Men de siste ukene har det imidlertid blitt rapportert om en økning i antall zikatilfeller i Thailand og Filippinene. Derfor kommer det nå nye råd for reisende til disse landene.

Føre-var-holdning

Folkehelseinstituttet viser til at norske myndigheter har valgt en føre-var-holdning

– Økningen kan skyldes endringer i overvåkingen av zikafeber i disse områdene og økt testaktivitet, men den kan også gjenspeile en økende forekomst av zikavirus og dermed økt risiko for å bli smittet, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Gravide som likevel velger å reise til berørte områder, oppfordres til å være spesielt nøye med myggbeskyttelse under oppholdet.

Folkehelseinnstituttet oppfordrer gravide som nylig har oppholdt seg i Thailand eller Filippinene til å ta en zikaprøve hos sin fastlege etter hjemkomst, uavhengig av om de har hatt symptomer på zikafeber eller ikke.

Det vises også til at helsemyndighetene i flere andre land, blant dem USA, Storbritannia og Australia, nå fraråder eller råder gravide til å utsette ikke-viktige reiser til enkelte land i Sørøst-Asia.

Råd til alle reisende

Folkehelseinstituttet kommer også med råd til alle som nylig har oppholdt seg i Thailand eller Filippinene:

** Kvinner som har oppholdt seg i området bør vente åtte uker etter hjemkomst før de blir gravide.

** Menn som har oppholdt seg i området og som har en gravid seksualpartner, bør bruke kondom eller avstå fra seksuell aktivitet under hele graviditeten.

** Dersom menn som har oppholdt seg i området og har en partner hjemme som kan bli gravid, bør paret bruke prevensjon etter hjemkomst for å unngå graviditet. Prevensjon bør brukes i åtte uker eller seks måneder, avhengig av om mannen har hatt symptomer på zikavirussykdom.

** Personer som har vært i området kan unngå å smitte sin partner ved bruk av kondom. Kondom bør brukes i åtte uker eller seks måneder, avhengig av om mannen har hatt symptomer på zikavirussykdom.

Folkehelseinstituttet understreker at rådene er foreløpige, ettersom det foreløpig ikke finnes nok kunnskap om seksuell smitte og hvor lenge zikaviruset kan finnes i enkelte kroppsvæsker.

Alle personer som skal reise til Thailand og Filippinene, rådes til å bruke klær som dekker kroppen og å bruke myggmiddel.