20 personer er evakuert ut av et Widerøe-fly i Bodø etter en røykutvikling i kabinen.

– Under innflyvingen fikk de indikasjoner på røyk i cockpit, og dermed meldte piloten mayday og fikk landet. Flyet ble tatt av rullebanen og evakuert etter standard prosedyre, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Ingen personer er skadet i hendelsen, opplyser operasjonsleder Marius Skålvold i Nordland politidistrikt til VG.

– Vi vet bare at det har vært gnist og røyk fra cockpit, slik at flyet måtte foreta en nødlanding i Bodø. Det er ikke meldt om noen skader, men de evakuerte har blitt sjekket av helsepersonell, sier Skålvold.

Flyet var på vei fra Trondheim, via Brønnøysund, til Bodø, og røykutviklingen oppstod omkring fem minutter før landing.

Av de 20 evakuerte var 17 passasjerer og tre kabinansatte.

– Alle passasjerene har fått en debrief der kapteinen har gått gjennom hva som har skjedd. De vil også bli kontaktet i morgen med mulighet for videre oppfølging. En slik uventet hendelse er selvsagt en ubehagelig opplevelse, og vi har stor forståelse for at noen kan ha blitt redde, sier Brandvoll i Widerøe.

Flyet er av typen Bombardier Dash 8 Q300 og tok av fra Brønnøysund klokken 7.20. Det er plass til 30 passasjerer i flyet.