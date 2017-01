To siktet for voldtekt av medelev

To elever ved en videregående skole i Akershus er siktet for voldtekt mot en jevnaldrende medelev. De to guttene er løslatt, og får fortsette på skolen.

Overgrepet skal ha skjedd på skolens område i skoletiden 3. januar, ifølge politiet.

Jenta anmeldte overgrepet umiddelbart, sier hennes bistandsadvokat, Trine Rjukan.

De to siktede er utvist fra skolen for en kortere tid. De er ikke varetektsfengslet, opplyser politiadvokat Iselinn Håvarstein ved Oslo politidistrikt, avdeling Asker og Bærum.

– Vilkårene for varetekt ble vurdert å ikke være oppfylt, da vi har sikret sentrale bevis i saken, sier hun.

Hun ønsker ikke å gå inn på hvilke roller de to siktede har hatt under voldtekten.

Bistandsadvokaten sier at dette har vært tungt å forholde seg til særlig for jentas foreldre:

– At de nå får gå fritt ute, har de reagert på, men har forståelse for politiets vurdering av fengslingsvilkårene. De er nå ilagt besøksforbud, som innebærer at de ikke kan ta kontakt på noen måte, hverken gjennom direkte oppmøte, sosiale media eller telefon eller via andre. Det vil i så fall være straffbart, sier Rjukan.

Begge de to siktede nekter straffskyld, opplyser deres advokater til lokalavisen Budstikka.