Oppretter stiftelse for voldtektsofre

June Holm og Andrea Voll Voldum oppretter en stiftelse for jenter som har opplevd å bli voldtatt.

Andrea Voll Voldum (22) anmeldte gjengvoldtekt, men ble ikke trodd i retten. June Holm (26) måtte fire runder i retten før mannen som voldtok henne ble dømt. Nå oppretter de to jentene en stiftelse som heter «Vi tror deg».

I fjor sommer møttes de to jentene under demonstrasjonen «Rettsikkerhet for kvinner» i Oslo. Der holdt blogger June Holm en appell, hvorpå hun og Voldum ble introdusert for hverandre.

– Historiene våre gjør at vi forstår hverandre. Ikke lenge etter at vi ble kjent fant vi ut at vi satt med de samme drømmene og målene, sier Holm.

– Inspirert av støtten

Jentene forteller om et spesielt vennskap og felles engasjement for jenter i samme situasjon.

– Hver dag siden har vi snakket om hva vi kan gjøre for å hjelpe andre som har blitt utsatt for voldtekt, sier Holm.

Kort tid etter det første møtet foreslo Voldum at de to skulle opprette en stiftelse.

– Ikke lenge etter det første møtet, spurte jeg June om hun ville være med og grunnlegge en stiftelse. Nå har vi jobbet med dette sammen siden vi møttes.

I dag lanseres nettsiden til stiftelsen som skal hete «Vi tror deg». Inspirert av skiltene fra demonstrasjonen som lød budskapet «Jeg tror deg».

– Vi mener det er sterkt, tydelig og viktig. Dette er inspirert av støtten som vi ble vist under demonstrasjonene, sier Holm.

Ønsket ikke kronerulling

Flere har foreslått kronerulling for Vollum siden hun stod frem i media. Det vil hun ikke ha.

– Jeg ønsker ikke penger til egen sak, men heller til å kunne hjelpe andre og få til noe større. Jeg tror at vi med vår åpenhet allerede har hjulpet mange, og dette vil vi fortsette med, sier Vollum.

Gjennom stiftelsen ønsker de to å knytte seg til et team av politi, advokater og psykologer som kan bistå jenter som er blitt utsatt for overgrep.

NÆRT VENNSKAP: June Holm og Andrea Voll Voldum har hatt kontakt hver dag siden de ble kjent. FOTO: Espen Solli

– Jeg fortalte Andrea at min største drøm er å starte et senter der man blir møtt med trygghet, støtte og hjelp til å komme seg videre etter voldtekt, sier Holm.

Stiftelsen som blir offentliggjort søndag er foreløpig en forlengelse av initiativet, men de håper å være operative med et team av fagfolk snart.

– Det vi kan vise til nå er bare en liten start, men vi håper det ikke tar lang tid før vi har kontor og besøks-sted. Vi vil etter hvert også søke etter ansatte som er psykologer og eksperter på traumer, forteller Vollum.

I tillegg vil de skape engasjement i sosiale medier med blant annet holdningskampanjer.

Vil fjerne stigmaet rundt skam og skyld

Hensikten med Vi Tror Deg-Stiftelsen er ifølge Vollum at alle skal føle seg sett og hørt.

– Vi ønsker å bli dem som setter voldtekt på dagsorden, fjerne skam og skyld, samt være den beste informanten innenfor problematikken på sikt, sier Voldum.

– Vi skal forebygge voldtekt, avdekke seksuelle forbrytelser og overgrep, styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsofre og deres pårørende. Vi vil også jobbe kontinuerlig med å fjerne stigmaet rundt å føle skam og skyld, samt få mer åpenhet rundt seksuelle forbrytelser, sier Holm.

Dixi: Møt dem med åpenhet

Sosionom i ressurssenteret Dixi, Lisa Arntzen, ønsker stiftelsen til Voldum og Holm velkommen, selv om formålet til deres stiftelse ser ut til å oppfylle mye av den sammen funksjonen som hennes organisasjon.

– Det er bra med flere som engasjerer seg og kommer på banen, det er nok lidelse i verden til at det er plass til flere hjelpeorganisasjoner sier Arntzen. Hun har følgende råd til jentene.

– Ta kontakt med andre som jobber i feltet og vær ærlige på hva som er deres kompetanse og ikke, sier Arntzen som oppfordrer fagfolk til å møte jentene med åpenhet.

– Hjelp dem med den kompetansen dere har, ikke gjør det til en konkurranse eller møt dem med skepsis fordi de er unge og uerfarne, sier hun og legger til.

– Vi blir så innmari mye bedre om vi kommer sammen, det har en mye større effekt, sier Arntzen.