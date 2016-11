Meling mener sex-salg burde gi lavere erstatning i voldtektssak

En 42 år gammel mann ble funnet skyldig i åtte voldtekter. Hans forsvarer Brynjar Meling mener det bør få konsekvenser for erstatningsutmålingen at kvinnene annonserte at de solgte sex.

– De fornærmede sier at de drev denne virksomheten frivillig. Altså har de utsatt seg for en risiko. Det er et relevant erstatningsutmålingselement, sier advokat Brynjar Meling til Stavanger Aftenblad.

Juryen i lagmannsretten i Stavanger fant tirsdag ettermiddag en 42 år gammel svensk statsborger skyldig i åtte voldtekter. Store deler av juryens kjennelse ble imidlertid satt til side av fagdommerne, slik at det nå skal utmåles straff for bare to seksuelle overgrep.

Advokat Meling, som forsvarer 42-åringen, mener kvinnenes annonsering på nettstedet «Realescort» må vurderes i forbindelse med utmålingen av en eventuell oppreisningserstatning.

I Stavanger tingrett ble 42-åringen dømt til å betale til sammen én million kroner i oppreisningserstatning til åtte fornærmede kvinner.

Advokat Verne Rege Nilssen, som er bistandsadvokat for to av kvinnene, stiller seg uforstående til Melings synspunkt.

– Det kan ikke være slik at en må tåle å bli voldtatt fordi en prostituerer seg. Du har ikke et mindre rettsvern selv om du selger seksuelle tjenester, mener hun.