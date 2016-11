Meling mener sex-annonser burde gi lavere erstatning i voldtektssak

En 42 år gammel mann ble funnet skyldig i åtte voldtekter. Hans forsvarer Brynjar Meling mener det bør få konsekvenser for erstatningsutmålingen at kvinnene annonserte at de solgte sex.

– De fornærmede sier at de drev denne virksomheten frivillig. Altså har de utsatt seg for en risiko. Det er et relevant erstatningsutmålingselement, sier advokat Brynjar Meling til Stavanger Aftenblad.

Juryen i lagmannsretten i Stavanger fant tirsdag ettermiddag en 42 år gammel svensk statsborger skyldig i åtte voldtekter. Store deler av juryens kjennelse ble imidlertid satt til side av fagdommerne, slik at det nå skal utmåles straff for bare to seksuelle overgrep.

42-åringen nekter for å ha truet eller tvunget seg til sex, og hevder den seksuelle kontakten med kvinnene var frivillig.

Advokat Meling, som forsvarer 42-åringen, mener kvinnenes annonsering på nettstedet «Realescort» må vurderes i forbindelse med utmålingen av en eventuell oppreisningserstatning.

I retten trakk forsvareren paralleller til det å sette seg i en bil med en beruset sjåfør.

– Dersom du har satt deg inn i en bil, med en beruset sjåfør, på glatta, på slitte sommerdekk, så vil retten redusere din erstatning på grunn av at du ved dette har akseptert en risiko. Slik må det også være når du legger bilde av deg selv i seksuelt utfordrende positur ut på nettsiden realescort hvor det tilbys seksuelle tjenester, for så å ta i mot en telefon hvor det avtales seksuelle tjenester, for så å lede mannen til seg, åpne opp for ham, og gjennomføre den avtalte seksuelle tjenesten, dog slik man må legge til grunn fra lagrettens kjennelse - at nå var det ikke lenger frivillig på grunn av tiltaltes trusler om å varsle barnevern, huseier, familie eller utlendingsmyndighetene, sier Meling til Stavanger Aftenblad.

I Stavanger tingrett ble 42-åringen dømt til å betale til sammen én million kroner i oppreisningserstatning til åtte fornærmede kvinner.

Advokat Verne Rege Nilssen, som er bistandsadvokat for to av kvinnene, stiller seg uforstående til Melings synspunkt.

– Det kan ikke være slik at en må tåle å bli voldtatt fordi en prostituerer seg. Du har ikke et mindre rettsvern selv om du selger seksuelle tjenester, mener hun.