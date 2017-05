Mann i 30-årene dømt: Kvinne voldtatt tre ganger før hun klarte å rømme

Mannen hevdet kvinnen flere ganger hadde truet med vold fra ekskjæresten. Dette trodde ikke retten noe på og dømte ham for tre voldtekter av kvinnen.

En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt for tre voldtekter natt til 17. september i fjor av en kvinne i 40-årene.

Han fikk en dom på fem år og seks måneders fengsel.

Mannen, som var påvirket av en rekke stoffer den natten, nektet for at han hadde voldtatt kvinnen og sa at han «bare» hadde utøvd vold. Retten trodde ikke på mannen, som ifølge Bergens Tidende har anket dommen.

Politiaksjon

Det går fram av dommen at mannen ble pågrepet tidlig på formiddagen 17. september i en politiaksjon. Kvinnen hadde da klart å rømme fra leiligheten.

Mannens psykiske tilstand den morgenen, kan ifølge dommen illustreres med måten han ble pågrepet på. Det tok politiet nærmere to og en halv time å få mannen til å åpne døren. Han nektet å åpne døren fordi det ville «skape overskrifter».

Av frykt for at mannen kunne forvare seg med våpen som sverd og batonger, og med erfaring fra tidligere pågripelser av mannen, valgte politiet å bevæpne seg. Til slutt måtte politiet ta seg inn døren med makt. Med rambukk ble døren knust. Selve pågripelsen gikk så rolig for seg.

Henla anmeldelse



Mens mannen satt i varetekt i januar, påsto han i en anmeldelse at kvinnen hadde voldtatt ham gjentatte ganger i august 2015, i mai 2016 og 17. september, samme natt som han voldtok kvinnen. Han ble hverken trodd av politiet eller retten.

I et rettsmøte i januar i år sa mannen at han var blitt voldtatt av kvinnen og at han hadde opplevd et «enormt sexpress». Han sa han følte seg tvunget til å ha sex med kvinnen og hevdet hun truet ham med vold fra ekskjæresten, hvis han ikke hadde sex med henne.

Retten festet ingen lit til mannens forklaring. Tingretten skriver at kvinnens ekskjæreste ikke har noen rolle i saken og at det fremstår som et «mysterium» at ekskjæresten kunne utgjøre noen trussel.

Mannen i 30-årene nevnte ingenting om at han ble truet med vold til å ha sex med kvinnen i dusjen i sin frie forklaring for retten.

Ifølge mannens forklaring, hadde han og kvinnen frivillig sex flere ganger natt til 17. september, unntatt ett tilfelle, hvor han påsto at kvinnen voldtok ham. Retten trodde ikke på ham, og la til grunn kvinnens forklaring, som de beskriver som «rolig, behersket og nyansert».

«Fornærmede har gjort den motstand hun har maktet mot en mann som må ha fremstått som farlig og i psykisk ubalanse», skriver retten, som mener at mannen må ha brukt betydelig makt for å overvinne kvinnen, som er sterk og atletisk.

– Dette er ingen lek



Kvinnen traff mannen på et treningssenter. Ifølge dommen etablerte de relativt fort et forhold som skal ha vært turbulent.

Meldinger sendt dem imellom, gir ifølge retten et innsyn i mannens syn på forholdet og hans mangel på respekt overfor kvinnen. Der foreslår han at hun skal prostituere seg og at og penger skal deles. Mannen skulle opptre som «bodyguard i skuddsikker vest» og være bevæpnet med batong, mens tre menn hadde sex med kvinnen.

«Dette er ingen "lek" mellom disse to. Retten legger til grunn at dette er fullt alvor.» skriver retten, som legger til at kvinnen avviste mannens forslag.

Statsadvokat Elisabeth Deinboll sier til Bergens Tidende at dette er en alvorlig sak og at dommen er helt riktig.

– Her har tingretten utmålt en straff som ligger høyere enn normalstraffenivået på 4 år, nettopp fordi det er flere skjerpende omstendigheter i saken, sier hun.

Mannens forsvarer, Knut Ove Soltvedt, sier til avisen at hans klient er skuffet over å ikke ha blitt trodd.

– Han reagerer også på at hun har fått gjennomslag for alt hun har sagt. Han mener dommen ikke er riktig, og har anket den.