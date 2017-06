Hun tok 13 aborter på seks år - eksmannen tiltalt for familievold

Kvinnens tidligere ektemann skal gjentatte ganger ha truet med å drepe henne og hatt gjentatte samleier mot hennes vilje. Likevel er ikke mannen tiltalt for voldtekt.

Ifølge den omfattende tiltalen mot mannen i 30-årene, levde kvinnen i et voldshelvete i seks år. Tiltalen omfatter familievold. Både kvinnen og bistandsadvokaten reagerer sterkt på at eksmannen ikke er tiltalt for voldtekt også.

Eksmannen skal også ha nektet henne å bruke prevensjon, ifølge tiltalen. Av journalen fra sykehuset fremgår det at hun hadde 13 aborter i løpet av seks år.

– Han hadde en egen glede av at jeg ble gravid. Han ville at jeg skulle ha det vondt, forteller kvinnen.

VG møter henne i Oslo sentrum sammen med hennes bistandsadvokat, Willy S. Pedersen.

– Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale for at eksmannen mot hennes vilje har hatt gjentatte samleier med henne gjennom de årene hun har levd med vold eller under en konstant trussel om vold, sier Pedersen.

Han mener det kvinnen beskriver i politiavhør faller klart innenfor voldtektbestemmelsen.

– Hvilket vern har kvinner hvis ikke dette er voldtekt, spør Pedersen.

Den norskpakistanske kvinnen forteller at etter aborten nummer tretten, tilbød de ansatte på sykehuset henne å sterilisere seg gratis for å hindre flere aborter.

Stolte ikke på legene



– Etter den siste aborten sa de på sykehuset at jeg måtte fortelle hva som skjedde. Jeg sa ikke så veldig mye til legene. Jeg stolte ikke nok på dem til å fortelle hva jeg opplevde, forteller kvinnen.

Selv om hun ikke lenger ble gravid, fortsatte overgrepene.

– Jeg fikk 25 kroner av eksmannen og tok bussen til sykehuset for å ta abort. Da jeg kom hjem voldtok han meg igjen. Han brydde seg ikke, han sa til meg at det var min kropp og ikke hans, forteller kvinnen.

Det skulle gå enda ett år før kvinnen klarte å bryte ut av forholdet og begynne å fortelle hva hun hadde opplevd.

– Han slo og slo og slo. Etterpå voldtok han meg, sier kvinnen.

REAGERER PÅ TIDSBRUKEN: Fra anmeldelsen ble levert i september 2012, til saken kommer opp for Nedre Romerike tingrett til høsten, vil det ha gått fem år. Både kvinnen og hennes bistandsadvokat Willy S. Pedersen reagerer på tidsbruken. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Mannens forsvarer, advokat Leif Tomas Vik, opplyser at hans klient nekter for å ha gjort noe straffbart.

– Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig, og at eks-konas anklager ikke er riktige, skriver forsvareren i e-post til VG.



Ville tiltale for voldtekt

Politiet ville først tiltale hennes eksmann for voldtekt, men statsadvokaten mente noe annet og henla voldtektsanklagen. Pedersen klaget henleggelsen til Riksadvokaten, uten at den ble tatt til følge.

Kvinnen er sjokkert over henleggelsen.

– Jeg ble voldtatt av min eksmann nesten daglig i flere år. Jeg var hele tiden livredd ham og han voldtok meg, forteller kvinnen til VG.

I stedet for å tiltale eksmannen for voldtekt, valgte statsadvokaten å tiltale eksmannen for familievold. En del av grunnlaget for familievold er, ifølge tiltalen, at han skal ha gjennomført gjentatte samleier med henne mot hennes vilje.

I tiltalen er det listet opp en rekke punkter som ifølge påtalemyndigheten underbygger at kvinnen levde under et trusselregime og ble utsatt for vold.

– Han har ødelagt livet mitt

Kvinnen forteller til VG at hun i tiden etter den siste aborten måtte finne på en unnskyldning for at hun ikke ble gravid igjen.

– Jeg turte ikke å fortelle mannen min at jeg hadde sterilisert meg. Da jeg kom hjem fra sykehuset sa jeg at det hadde skjedd en feil under aborten, forteller kvinnen.

BLE SYK: – Han har ødelagt livet mitt. Så skal han slippe unna med det han har gjort, sier kvinnen til VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I dag lider kvinnen av posttraumatisk stresslidelse.

– Han har ødelagt livet mitt. Så skal han slippe unna med det han har gjort. Det er urettferdig at det skal være slik, sier kvinnen.

Hun skulle ha gått på skole, men klarer ikke å konsentrere seg:

– Jeg får medisin for å sove, men får ikke sove. Han tok fra meg alt.

Rev av hodet på kosebamse

Kvinnen har flere barn med den tiltalte eksmannen. Ifølge tiltalen skal mannen også ha utøvd psykisk og fysisk vold mot barna. Han skal ha slått sønnen flere ganger og utøvd vold mot moren mens gutten så på.

Han skal også ha slått datteren gjentatte ganger, blant annet i ansiktet og i ryggen.

Ifølge tiltalen skal mannen ha nektet datteren å ha venner fordi de var norske. Han skal også ha nektet henne å spille fotball fordi hun var jente. I tillegg skal han ha utøvd vold mot moren mens datteren så på.

Mannen er også tiltalt for å ha befølt datteren.

I ett tilfelle tok mannen kosebamsen fra sin yngste sønn, rev av hodet og kastet den i søpla, ifølge tiltalen. Etterpå skal han ha slått sønnen gjentatte ganger i bakhodet og i ryggen.

Fortalte NAV-ansatt

Kvinnen forteller at hun ikke hadde venner å betro seg til. Ifølge tiltalen, ble hun også nektet å ha kontakt med moren sin i to år.

En dag gikk hun til NAV.

– Jeg sa til eksmannen min at jeg skulle søke dagpenger, forteller kvinnen, som reiste til NAV-kontoret der hun bor.

Der møtte hun en kvinnelig saksbehandler som hun fortalte om volden og overgrepene.

– Hun varslet politiet og barnevernet. De fikk ut barna og vi dro til et krisesenter, sier kvinnen.

I detaljerte avhør begynte hun å fortelle hva hun hadde opplevd de siste seks årene.

Men den tidligere ektemannen ble ikke pågrepet.

– Den eneste konsekvensen var at han fikk et besøksforbud. Jeg fikk en voldsalarm, sier hun.

Lever på hemmelig sted



I dag lever hun på et hemmelig sted i Norge.

– Jeg lar ikke barna mine gå ute alene. Jeg følger dem overalt når de skal ut, sier kvinnen.

Etter at hun klarte å bryte ut av forholdet, fikk eksmannen en ny kjæreste.

Han er nå tiltalt for trusler mot denne kvinnen. Han er også tiltalt for å ha seksuelt krenkende adferd mot en gutt i begynnelsen av tenårene.

Eksmannen som er i slutten av 30-årene har i dag fått en ny ektefelle fra Pakistan. Hun er i begynnelsen av 20-årene.

Forsvareren til eksmannen mener ekskona ikke snakker sant.

– Det er verken hensiktsmessig eller riktig å «forhåndsprosedere» troverdigheten av eks-konas påstander i media. Det er Nedre Romerike tingrett som skal vurdere saken og bevisene objektivt, og tiltalte har full tillit til at dette vil føre frem til et riktig resultat i saken for hans del, uttaler forsvareren.

Han er enig i at saksbehandlingstiden har vært svært lang.

– Det har vært en stor belastning for tiltalte å leve med slike uriktige anklager mot seg i disse årene, særlig da de har fratatt ham muligheten til å se barna sine, skriver forsvareren i en e-post.



– Ikke nok bevis



Statsadvokat Kristin Røhne ved Oslo statsadvokatembete mener det ikke er ført nok bevis for å ta ut tiltale for voldtekt. I sin begrunnelse viser statsadvokaten til at kvinnen ikke hadde opplyst til noen utenforstående at hun var blitt voldtatt, bortsett fra en tidligere sjef.

TOK UT TILTALE: Statsadvokat Kristin Røhne sier at saken har vært gjenstand for omfattende etterforskning og vurdering. Bildet er tatt under en overgrepssak som ble ført i Drammen tingrett vinteren 2015. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Statsadvokaten mener at eksmannen må ha forstått at hans daværende ektefelle ikke ønsket å ha sex med ham, men at han uansett valgte å gjennomføre dette, slik at dette inngår som en del av det volds- og trusselregimet som offeret levde under.

– Jussen krever at du skal sette deg til motverge hver gang for at overgriperen skal bli dømt for voldtekt. Men i denne saken har kvinnen levd under en konstant trussel om vold, sier bistandsadvokat Willy S. Pedersen

Statsadvokat: – Grundig vurdert



Kristin Røhne opplyser til VG at denne saken har vært gjenstand for omfattende etterforskning og vurdering.

– Den foreliggende tiltalen er tatt ut etter en grundig vurdering av bevisene i saken sett opp mot strafferettens strenge beviskrav som må være oppfylt for at en tiltalt skal kunne dømmes for et straffbart forhold.

Hun understreker at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode, også ved påtalemyndighetens vurdering av om tiltale skal tas ut.

Kvinnen anmeldte eksmannen samme dag som hun brøt ut av forholdet, 28. september 2012. Først til høsten skal saken opp for retten. Da har det gått fem år siden kvinnen anmeldte de grove overgrepene.

– Det er en stor belastning for min klient at saken har tatt så lang tid før den kommer opp, sier advokat Willy S. Pedersen.

– Veldig krevende sak



Statsadvokat Kristin Røhne sier dette om tidsbruken i saken:

– Det er selvsagt beklagelig at det går lang tid fra forholdet blir anmeldt til saken kommer opp for domstolen. Spesielt av hensyn til de involverte parter, sier Røhne.

Politiadvokat Sonika Sharma i Øst politidistrikt sier til VG at saken har vært til kontinuerlig etterforskning i rundt fire år.



– Dette har vært en veldig krevende sak, der det har kommet nye opplysninger som har gitt grunnlag for ny etterforskning. Det har kommet flere fornærmede, og det har blitt opprettet flere saker.

Sharma sier hun forstår at den fornærmede kvinnen reagerer på at det har gått så lang tid fra anmeldelsen ble levert, til saken kommer for retten.

Ahus: – Vil ikke kommentere

VG har stilt ledelsen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus), der kvinnen gjennomførte abortene, flere spørsmål om saken. Direktør for Kvinneklinikken på Ahus, Pernille Schjønsby, skriver i en e-post at sykehuset ikke vil kommentere saken.

På generelt grunnlag sier hun:

– Helsepersonellet har rett og plikt til å varsle politiet eller andre i unntakstilfeller dersom det foreligger tungtveiende grunner til å melde fra. Helsepersonelloven har nærmere regler om når legen har rett, eventuelt plikt, til å melde fra. Pasienten skal normalt orienteres dersom det foreligger forhold som gjør at taushetsplikten settes til side.