Går hardt ut mot Frp-topp etter voldtektsvitser

Are Saastad i ressurssenteret Reform mener Atle Simonsen (Frp) bidrar til å gjøre voldtekt av menn til noe som ikke tas på alvor.

Det var i går kveld at Simonsen, tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom og nåværende rådgiver for helseminister Bent Høie (H), la ut en video av sin standup-debut på et utested i Stavanger. Etterpå har han fått krass kritikk – og har beklaget hendelsen.

Bakgrunn: Frp-topp vitset med voldtekt av menn

I videoen, som først ble omtalt av TV 2, presenterer Simonsen seg som «politiker, og en del av Helsedepartementet i Norge». I den over fem minutter lange videoen vitser han blant annet om Therese Johaug, Bob Dylan og Sophie Elise, før han går over til å vitse om voldtekt:

«Jeg leste nettopp en rapport som var ganske alvorlig, hvor det kom frem at det er stadig flere menn som anmelder voldtekt. Voldtekt begått av damer, altså menn som har blitt voldtatt av damer. Hvordan foregår det!? Hvordan går det an? Altså, det er jo slit nok for noen å få den opp når de har lyst ... har jeg hørt, har jeg hørt altså. Men det er jo mulig at de bare ble stiv av skrekk», forteller Simonsen til latter fra salen.

REAGERER: Are Saastad, daglig leder i Reform. Foto: Privat

– Burde ha lyttet



Nå får han kritikk av Are Saastad, daglig leder i Reform – et ressurssenter for menn.

– Det er alvorlig at en politiker med ansvar gjør seg til talsmann for denne typen holdninger. Jeg synes dessverre at det å si at det kan tolkes som at han bagatelliserer voldtekt av menn, når det er akkurat det han gjør, tyder på at han ikke forstår alvorlighetsgraden, sier Saastad.

Etter å ha sett videoen mener han Simonsen burde ha lyttet til publikumet sitt og forstått at han krysset en grense.

– På videoen hører man at de lo i starten, men at de sluttet etter hvert. Det tyder på at folk flest vet at det foregår voldtekt av menn, men at det bagatelliseres, og det er akkurat det Simonsen har bidratt til, mener Saastad.

Høyesterettsadvokat: – Kvinner har lett for å si nei, også uten å mene det

Han får støtte fra Lisa Arntzen, pressekontakt ved ressurssenteret Dixi.

– Jeg forstår at mange reagerer. Vi mener i utgangspunktet at man kan tøyse med alt, også voldtekt, men man må være bevisst på hvordan man gjør det. Simonsen går rett på den sårbare gruppen i stedet for å tøyse med fordommene, sier hun.

REAGERER: Lisa Arntzen, pressekontakt i Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Foto: Privat

– Kan ødelegge liv



Saastad mener Simonsen fremstår som en uviten helsepolitiker i sin opptreden.

– Skadevirkningen av voldtekt mot menn er minst like alvorlig som mot kvinner, og det kan ødelegge liv. Voldtekt forutsetter en ulik maktposisjon som benyttes til press for sex mot eget samtykke. Det kan skje hvis en kvinne er eldre eller står i en sjefsposisjon til en mann, og legger til:

– Mange spør om ikke sex forutsetter lyst fra mannens side, siden man må ha ereksjon. En helsepolitiker som Simonsen burde vite at den juridiske definisjonen av voldtekt slett ikke forutsetter samleie, og at seksuelle handlinger er langt mer enn dette. Dessuten kan et mannlig kjønnsorgan bli stivt når det utsettes for berøring, bevegelse eller varme, helt uten at det foreligger seksuell lyst. Det er «morrabrød» et godt eksempel på.

Konsekvens av Trump-video: Millioner av kvinner deler historier om overgrep

Ifølge Saastad har én prosent av alle norske menn opplevd å bli voldtatt.

– Mange tenker at det er fordi menn blir voldtatt av andre menn, men det er det ikke gjort noen undersøkelser på, så det vet vi ikke noe om. Det er også mye vanskeligere for menn å fortelle om voldtekt, fordi det er ensbetydende med nederlag for mange. Dessuten er altfor vanlig, slik som i tilfellet Simonsen, at temaet gjøres til noe man ler av og ikke tar på alvor, sier han.

Også på dette punktet får Saastad støtte fra Arntzen i Dixi.

– Vi vet at menn opplever det som tabu å snakke om, og når vi tøyser med dette, bidrar vi til å heve terskelen for å oppsøke hjelp, sier hun.

Simonsen: – Mente det ikke



Simonsen selv er nøye med å understreke at han ikke mener det han har sagt, og at man må skille mellom humor og meninger.

– Stand-up er et show, og det er ikke sånn at man mener alt som blir sagt. Voldtekt av både menn og kvinner er et tema jeg har vært opptatt av lenge, og som jeg mener vi må slå hardt ned på. Jeg beklager at jeg har vært med på å gjøre noen vondt, sier han til VG.

– Hvorfor valgte du et så betent tema?

– Jeg tenkte at det i stand-up-setting fikk være greit å spøke med alvorlige temaer, og at det var noe mange knyttet stereotypier til. I ettertid ser jeg at det kan tolkes som bagatellisering, og det var det ikke ment som.

Høie: – Ikke greit



Helse- og omsorgsminister Bent Høie opplyste tidligere i dag at han ikke ønsket å kommentere saken ettersom dette er noe Simonsen har gjort på sin fritid.

Senere søndag skriver han likevel i en uttalelse at han er glad for rådgiverens beklagelse.

– Atle Simonsen har selv beklaget sin standup-vits om hvordan kvinner kan voldta menn. Det er bra, for det å spøke om alvorlige overgrep er ikke greit, sier han.

Statsråden understreker samtidig at hendelsen ikke påvirker hans tillit til Simonsen.

– Både Atle og jeg har i lengre tid vært opptatt av at det må slås hardt ned på overgrep, både begått av menn og kvinner. Vitsen var en feilvurdering han har beklaget. Jeg har derfor fortsatt tillit til ham som min politiske rådgiver.