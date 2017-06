Dixi ressurssenter opplever stor pågang: Voldtektsofre må vente 14 dager på samtale

Nye tiltak mot voldtekt flagges av regjeringen som «høyeste prioritet». Dixi ressurssenter opplever økt pågang fra ofre for voldtekt, men har i år fått mindre penger av Oslo kommune.

Regjeringen skal nå utarbeide en ny handlingsplan mot voldtekt.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), lanserte igangsettingen av arbeidet på Dixi ressurssenter.

Kritikk var oppvekker: Lover ny handlingsplan

Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder ved senteret som jobber med å hjelpe voldtektsutsatte og forebygge voldtekt, sier dette er noe de har etterspurt i lang tid.

– Det må på plass en ny handlingsplan, sier Andresen, som viser til ferske tall som viser at behovet for senteret er større enn noen gang.

14 dager

– Vi opplever stor pågang av ofre som oppsøker oss, og en enda større økning enn tidligere. I 2016 hadde vi 36 prosent flere brukere enn året før, og økningen fortsetter, vi har en kjempepågang nå, sier Andresen.

Dixi har et mål om at ofre som kontakter dem, skal få en samtale påfølgende dag.

IKKE SAMLEBÅND: Veileder ved Dixi, Venche Lindboe, har tre samtaler om dagen. – Det viktigste er at de som kommer til oss føler seg trygge. Det er mange som brukere som liker av ikke fører journaler, sier hun til VG. Foto: Frode Hansen , VG

Forslag til tiltak Disse forslagene er blande de Dixi mener er viktige å få inn i ny handlingsplan mot voldtekt: Konkrete forslag til tiltak: Økt kunnskap om seksualitet, grensesetting og voldtekt i relevante profesjonsutdannelser.

Undervisning om seksualitet, grenser og overgrep fra barnehagen og tidlig barnetrinn i skolen (start med samtaler om kropp, identitet og grenser)

Styrke barnehusene og overgrepsmottakene

Tilby rask og gratis psykososial oppfølging til utsatte – gjerne gratis psykologhjelp og uten lange ventelister

Etablere en nettside lik legelisten.no over psykologer. Som for eksempel inneholder kontaktinformasjon, kompetanseområde og hvor lang venteliste hver enkelt har

Sikre god kvalitet og effektiv etterforskning av voldtektssaker



Etablere gode behandlingstilbud til overgripere – ikke minst til unge overgripere

Videreføre nasjonale holdningskampanjer mot vold og overgrep



– Det er da de er motiverte til å fortelle. Nå må noen vente lenge, noen får ikke samtale før det har gått 14 dager, sier Andresen.

Hun legger til at mange får samtale før dette, og at Dixi ikke ønsker at den store pågangen skal skremme vekk ofre fra å ta kontakt med dem.

– Tross alt er det lenger ventetid hos psykolog i kommunen. Mange av dem som kommer hit er studenter og skoleelever og har dårlig råd. Å betale full pris for en privat psykolog er totalt utelukket for mange. Et gratistilbud som Dixi er da viktig, sier Andresen, som frykter mulige konsekvenser av lang ventetid.

– Når ofre må vente lenge, frykter jeg at de ombestemmer seg og ikke kommer, sier Andresen.

Får ikke mer støtte

Mest av alt trenger Dixi ressurser.

De opplever å ikke bli hørt av Oslo kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) når de sier at større pågang må bety større tilskudd.

For 2017 fikk Dixi 1,09 millioner i støtte fra kommunen. 240.000 kroner mindre enn de søkte om og 10.000 kroner mindre enn de fikk i fjor, selv om pågangen er større. I 2015 hadde de 1921 brukere totalt, mot 2289 i 2016.

– Vi søkte om 1,25 millioner, som videre kunne gitt oss fem millioner kroner i støtte fra Bufdir. Nå får vi maksimalt 4,36 millioner fra dem, sier Andresen.

Det er opprettet en tilskuddsordning for sentre som Dixi. I fjor ble ikke hele tilskuddspotten brukt opp.

Barne- og likestillingsdepartementet opplyser til VG at tilskuddsbeIøpet som ble utbetalt i fjor var basert på de søknadene man fikk inn og hvorvidt de oppfylte kravene i regelverket. I regelverket for 2017 er det tatt inn noen endringer i regelverket som har som siktemål at det kan gis noe høyere tilskudd. Rammen for økningen i det statlige tilskuddet for 2017 er 3,9 prosent. Det fremgår også av regelverket at dersom det foreligger sterke grunner kan det søkes om statlig tilskudd ut over 3,9 prosent.

Dixi har tidligere fått avslag på søknaden om økte midler fra tilskuddsordningen.

– Setningen som har vært brukt som svar fra Bufdir på vår søknad med begrunnelse i stor økning i antall henvendelser til Dixi, har vært at de «vurderer at veksten i stor grad er begrunnet i forhold som i hovedsak er å betrakte som ordinære driftsoppgaver i henhold til rundskrivet».

– Man møter stengte dører veldig mange steder. Hvis vi får tilsvarende mindre i tilskudd fra Bufdir som fra Oslo kommune for inneværende år, så går vi i underskudd, sier Andresen.

– Moderat økning

Oslo kommune, ved Bjørnar Alvestad, spesialrådgiver ved seksjon for oppvekst, opplyser overfor VG at det har vært en moderat økning i tilskudd til Dixi, hvis man er bort fra tilleggsbevilgning i i fjor (se faktaboks).

Bevilgninger til Dixi Oslo kommunes bevilgninger til Dixi de tre siste årene:



• 2015: 970.000 kroner • 2016: 1.100 000 kroner (herav 85 000 tilleggsbevilget ved bystyrets budsjettbehandling) • 2017: 1.090 000 kroner

– Oslo kommune er kjent med at Dixi de siste årene hatt økt pågang, både av nye brukere og pårørende, og at dette tar mye kapasitet og kan være utfordrende. Tilskuddsordningen har en begrenset ramme og kommunen mottar årlig søknader for svært mye mer enn det som er satt av i tilskuddsrammen. Organisasjoner og tiltak vil derfor kunne oppleve at de ikke får alt det de har søkt om, selv om tiltaket vurderes som godt, skriver Alvestad i en e-post.

Riksadvokatens kritikk

Justisminister Per-Willy Amundsen sier at Riksadvokatens rapport, som viser at etterforskningen av voldtektssaker i mange tilfeller er for dårlig, blir viktig for utarbeidelsen av den nye planen.

Barne- og likestillingsminister Horne har særlig ansvar for det forebyggende arbeidet på feltet. Å lære barn og unge grensesetting, at et nei er et nei, sier Horne er viktig forebyggende tiltak.

Hun påpeker at sentrene mot incest og seksuelle overgrep og sentre som Dixi er en viktig aktør i det forebyggende arbeidet, og at det er viktig at folk kan oppsøke hjelp.

– I denne perioden er bevilgningen til tilskuddsordningen til sentrene økt med fire millioner kroner. Det er også gjort endringer i regelverket for i år som har som mål at det kan gis høyere tilskudd i 2017. Når det gjelder ressursøkning fremover, må vi komme tilbake til det i de årlige budsjettene, skriver barne- og likestillingsminister Solveig Horne i en e-post.