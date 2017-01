Voldsomt uvær: Kautokeino-ordfører frykter for livet til innbyggerne

I Kautokeino frykter ordfører Johan Vasara for livet til innbyggerne i kommunen etter at flere veier har måtte stenge på grunn av været.

– Jeg tenker på beredskapssituasjonen, og frykter at noen får et illebefinnende nå. Eller at fødende kvinner som normalt skal til Alta, ikke kommer seg dit. Flyplassen er for så vidt også utilgjengelig, og jeg frykter at det vil sette folk i livsfare, sier Kautokeino-ordfører Johan Vasara til iFinnmark.

Alle veier som fører ut av Kautokeino, bortsett fra til Finland, er stengt i uværet som herjer torsdag. Nærmeste sykehus er i Rovaniemi i Finland, skriver NTB.

– Det er fem timer unna, og dette er en total uakseptabel situasjon. Vi krysser fingrene for at ingenting alvorlig skjer. Vi har påpekt i alle år at ting kan skje om vi bli avskåret fra omverdenen sånn som nå, utdyper Vasara.

Turist skadet i fjellet - uvær skapte trøbbel

Like før klokken 21 melder politiet i Midtre Hålogaland at en amerikansk turist er reddet ned fra fjelltoppen Reinebringen i Lofoten, etter en fem timer lang redningsaksjon.

Mannen kontaktet nødetatene i 15-tiden torsdag formiddag etter at han skadet seg i en fot og innså at han ikke klarte å ta seg ned fra fjellet.

Været i området førte til at henholdsvis et Seaking-helikopter og en gruppe fra Røde Kors har måttet snu etter å ha forsøkt å ta seg til mannen. Seaking-helikopteret har imidlertid lokalisert turisten og vedkommende kommuniserer med Hovedredningssentralen over telefon.

– Alpin Redningsgruppe gjør seg nå klare til å gå opp for fjellet for å hjelpe ham ned, sier operasjonsleder Grete Birkeland i Midtre Hålogaland politidistrikt til VG i 19.30-tiden.

Rune Davidsen ved HRS Nord-Norge beskriver redningsarbeidet som «svært krevende».

– Det er kraftig vind, snøbyger, skredfare, mørke, bratt terreng og for mye vind og turbulens til at helikopteret kommer seg inn. Nå sender vi inn Alpin Redningsgruppe som har spesialutstyr og kompetanse for å operere under slike forhold, sier Davidsen til VG.

Turisten er ifølge HRS utstyrt for å bevege seg i fjellet og med klær som har holdt ham varm en stund, men etter hvert som tiden går blir tilstanden hans forverret.

– Vi har kontakt med ham og han sier han blir kaldere. Vi gjør alt i vår makt for å klare å assistere ham så fort som mulig.

Utekino ødelagt

NTB omtaler også at fastboende på Risvika og nordover på Kvaløya i Tromsø er isolert torsdag kveld.

På Stortorget i sentrum ødela vinden også et stort lerret på utekinoen tilhørende Den internasjonale filmfestivalen i Tromsø (TIFF).

TIFF-ledelsen har måttet avlyse alle filmvisninger som var planlagt i løpet av kvelden, melder Nordlys.

Fortsetter fredag

Stormen i nord, som holder veier stengt og ferjer ved kai, fortsetter fram til fredag kveld, ifølge Meteorologisk institutt.

– Folk må ta hensyn til lokalt vanskelige kjøreforhold. I kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, Troms og Nordland venter vi kraftige byger og vindkast. Bygene kommer i form av snø og sludd, utdyper vakthavende meteorolog Justyna Wodziczko ved Meteorologisk institutt overfor NTB.

Hun sier uværet som blant annet holder E6 over Saltfjellet stengt og ferjer ved kai, vil fortsetter utover store deler av fredagen. Det eneste området der uværet letter fredag, er Helgeland.