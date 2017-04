Vogntoget står bom fast - sperrer veien til bebyggelse

Det polske vogntoget har stått på tvers og sperret veien til Syltedalen i Møre og Romsdal etter at det kjørte seg fast søndag kveld.

Det var ved 22-tiden søndag at det fullastede vogntoget kjørte seg fast i en sving på veien som ligger i Vanylven kommune, skriver avisen Synste Møre.

Til avisen forteller føreren av vogntoget at han brukte et GPS-system som han hadde fått av sin sjef, som har lovet å ordne opp i saken.

Mandag formiddag var kjøretøyet fortsatt ikke fjernet, og det er uvisst når veien kan åpnes igjen. En bilberger er varslet, men de venter på bankgaranti for betaling av oppdraget, opplyser operasjonsleder Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til VG kort tid før klokken 11.

– Vi vurderer å sende opp en patrulje for å se om vi kan gjøre noe på stedet, men det må en tungberger til for å redde bilen, og hengeren må losses før vogntoget kan berges. Så vi må påregne at det vil ta noen timer før veien er åpnet igjen, sier Myklebust.

Han sier at veien er den eneste som leder inn og ut av Syltedalen, som ligger i Vanylven kommune i Møre og Romsdal.

Dermed må de som bor i Syltedalen finne alternative måter å komme seg til jobb og skole, ifølge Synste Møre.