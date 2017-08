Vitne til VG: – Hørte at hun sa «hjelp meg»

TØYEN (VG) «Hjelp meg, hjelp meg» skal den knivstukne kvinnen ha sagt da hun kom haltende mot mannen som hjalp henne og ringte ambulansen. Ifølge politiet er kvinnen utenfor livsfare.

To personer, en mann og en kvinne, er pågrepet etter at en kvinne ble knivstukket på Tøyen i Oslo onsdag kveld.

Den fornærmede kvinnen skal ha ifølge politiet ha blitt stukket flere ganger i overkroppen og ble kjørt til sykehus med kritiske skader.

Natt til torsdag opplyser politiet til VG at kvinnen ikke er livstruende skadet.

Relasjonen mellom kvinnen og de to pågrepne er foreløpig ikke kjent.

– Vi driver fortsatt med avhør av vitner, og har ikke fått klarhet i relasjonen, sier Roger Hjertø ved krimvakta i Oslo politidistrikt til VG.

– Jeg har ikke gjort noe

Den pågrepne kvinnen er i 20 årene. En drøy time senere gikk politiet til pågripelse av en mann i 30-årene. Politiet opplyser til VG at mannens status ble endret fra vitne til mistenkt etter vitneopplysninger.

VG ble vitne til at mannen ble kjørt bort i en politibil like før klokken 22. På et tidspunkt, mens han satt i politibilen, ble han ikledd en hvit drakt lik den krimteknikere bruker, og fra baksetet skrek han flere ganger at han ikke hadde gjort noe.

PÅGREPET: Her sitter en polititjenestemann bak i en politibil sammen med mannen i 30-årene som er mistenkt i saken. Foto: Ådne Husby Sandnes , VG

Innsatsleder på stedet, Lars Kostveit, opplyser til VG at kvinnen skal ha blitt knivstukket inne i leiligheten og at hun deretter ifølge vitneobservasjoner skal ha beveget seg ut av bygården.

Onsdag kveld lå det blodspor ut fra en leilighet i bygården, ned hele trappa og ut i bakgården hvor kvinnen ifølge politiet skal ha blitt funnet.

– Jeg vil ikke dø

Et vitne, som sier til VG at han meldte fra til ambulansen om kvinnen, forteller at han så henne komme haltende bortover veien da han kom hjem fra butikken.

– Først tenkte jeg ikke noe over henne, men så hørte jeg at hun sa: «hjelp meg, hjelp meg», forteller mannen, som da så at hun blødde.

– Hun kollapset, og jeg fikk lagt henne i stabilt sideleie. Hun sa: «jeg vil ikke dø», mens jeg prøvde å holde henne våken, samtidig som jeg ringte til ambulansen og hadde de på øret. Hun sa også at jeg ikke skulle røre henne, mens hun holdt meg i hånden og jeg prøvde å berolige henne. Da ambulansen kom, besvimte hun, sier mannen, som forteller at han etterpå ble avhørt på stedet av politiet.

– Jeg håper det går bra med henne, sier han.