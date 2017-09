Vitne om hotelldødsfallet i 2014: – Han ringte kvelden før og var redd

KRISTIANSAND (VG) I 2014 ble en mann i 60-årene funnet død på et hotellrom i Kristiansand. Miljøet rundt ham har de siste årene fryktet det verste.

Tirsdag kveld møtte VG to kvinner som hadde et nært forhold til den nå avdøde mannen i 60-årene, og som samtidig da kjente til den nå drapssiktede kvinnen.

– Han var en veldig oppegående og bra mann. Veldig positiv og snill med de rundt seg, sier en av dem.

– Han var et forbilde og en respektert mann.

I går opplyste politiet på en pressekonferanse at de hadde siktet en kvinne i 40-årene for drapet på denne mannen, samt for drapet på en mann i 2002. VG har fått bekreftet at sistnevnte er den siktede kvinnens avdøde far.

– Problemfylt forhold

Politiet opplyste på en pressekonferanse tirsdag at obduksjonsrapporten viste at mannen som ble funnet død på hotellrommet, døde av forgiftning.

Siktede og fornærmede har tidligere vært samboere, og de har to mindreårige barn sammen. Kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, sier at hun stiller seg uforstående til dobbeltdrapssiktelsen.

Mannen i 60-årene, som var politisk aktiv på Sørlandet, har også drevet flere større bedrifter. På 80-tallet var han svært aktiv i idretten, også på landslagsnivå.

Kvinnene VG møter omtaler ham også som oppfinnsom. Ifølge VGs opplysninger søkte han om på patent på flere ting.

Med tiden skal han ifølge kvinnene ha blitt mer og mer preget av situasjonen med den nå drapssiktede kvinnen. De to skal ifølge kvinnene ha hatt et problemfylt forhold.

SER PÅ BILDER: Kvinnen som VG møter har flere bilder av mannen på telefonen sin. Hun husker mannen i 60-årene som en snill og virksom mann. Foto: Foto: Lise Skogstad / VG

– Han gikk fra å være en suksessfull mann, til å visne litt.

– Sjokk

En av kvinnene forteller at mannen i 60-årene måtte legge ned bedriften sin og at ting gikk i nedoverbakke fra da av.

FORSVARER: Ole Andreas Thrana forsvarer kvinnen i 40-årene. Han forteller at kvinnen stiller seg uforstående til siktelsen og at hun har det tungt nå. Foto: Lise Skogstad / , VG

De forteller også at det har gått mye rykter i miljøet rundt mannen etter at han døde.

– Han var jo helt frisk, så dødsfallet var et sjokk. Da han døde, spekulerte mange i om han var blitt drept.

Så drapssiktet kvinne

Mannen i 60-årene ble funnet død på First Hotel i Dronningens gate i Kristiansand 6. april 2014. Dette hotellet er i dag nedlagt. Den tidligere hotelldirektøren, Torfinn Johansen (58), fant mannen livløs inne på rommet.

Johansen forteller at de to var venner, og at mannen ofte bodde på hotellet. Han husker at han snakket med mannen samme dag og bare kort tid før han fant ham død.

– Jeg åpnet døren og så ham ligge i sengen. Jeg sa «nå må du våkne. Vi skal rengjøre rommet.» Men det var ikke liv i ham, og da jeg tok tak i benet hans var det helt kaldt, sa han.

Flere, blant annet hotelldirektøren, opplyser til VG at den nå drapssiktede kvinnen skal ha blitt observert på hotellet kvelden før mannen i 60-årene ble funnet død.

Johansen forteller at han var forundret over at kvinnen kom til hotellet den kvelden. Han forteller at han ikke ønsket å ha henne på hotellet fordi han visste om det problemfylte forholdet samt at kvinnen skulle ha truet vennen.

BISTANDSADVOKAT: Eirik Glad Balche er bistandsadvokat for eks-parets to felles barn. Foto: Lise Skogstad / , VG

– Ringte kvelden før

Kvinnene tenker også på en telefonsamtale dagen før mannen ble funnet død.

– Kvelden før ringte han meg og var redd, forteller en av kvinnene.

– Han spurte om jeg kunne hente ham, men jeg hadde ikke anledning da, sier hun.

Den nå drapssiktede kvinnen og mannen i 60-årene hadde to felles mindreårige barn. De har nå fått oppnevnt bistandsadvokat.

– Ut fra situasjonen blir de ivaretatt så godt det lar seg gjøre av hjelpeapparatet. De er i en ekstrem situasjon. Far er død og mor er siktet for å ha forvoldt hans død, sier bistandsadvokat Eirik Glad Balche til VG.

Kvinnens forsvarer, Ole Andreas Thrana, bekrefter at kvinnen ikke er avhørt i saken.

– Hun har ikke ønsket å forklare seg og har benyttet seg av retten hun har til å ikke gjøre det.