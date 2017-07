Fars gener bidrar til at mor får svangerskapsforgiftning

Forskningsprosjekt har gitt ny kunnskap om den alvorlige sykdommen svangerskapsforgiftning. Sykdommen er den viktigste årsaken til at fødende kvinner mister livet i Norge.

Svangerskapsforgiftning er en alvorlig sykdom som i dag rammer rundt tre prosent av kvinner som føder i Norge. Inntil nå har det hersket usikkerhet rundt hva som er fosterets bidrag til å forårsake sykdommen.

Men nå har 12 forskergrupper, fra seks ulike land funnet en klar sammenheng mellom genene til fosteret, som det arver fra både mor og fars side av familien, og sykdommen.

Svangerskapsforgiftning er en sykdom som blant annet kan føre til at fosteret slutter å vokse. I enkelte tilfeller kan dette gjøre at fødselen må settes i gang, eller det må utføres keisersnitt tidlig i svangerskapet.

Sykdommen kan føre til at kvinnen får så høyt blodtrykk at hun kan få hjerneblødning og hjerteinfarkt, og det er en av de viktigste årsakene til at fødende kvinner mistet livet under fødselen i Norge.

Med andre ord, er dette en sykdom der det er viktig å få mer informasjon om hva som er årsakene til at den utvikles.

«Giftige svigermødre»



Doktor Liv Cecilie V. Thomsen er forsker ved CCBIO på universitet i Bergen og gynekolog ved Kvinneklinikken i Bergen. Hun er en av forskerne bak de nye funnene.

BEHANDLING: Doktor Liv Cecilie V. Thomsen har deltatt i studien. Hun forteller at målet er å kunne påvise sykdommen tidlig, og kunne behandle den.

Hun forklarer at det lenge har vært kjent at genene fra farens side spiller inn under utviklingen av sykdommen gjennom medisinske registerstudier.

I disse tilfellene arves sykdommen fra mannens mor, og Thomsen kaller dette «giftige svigermødre».

Men dette er første gang man har funnet genfunn som beviser dette, forteller hun:



– Ut ifra det vi finner, virker det som det er lik risiko for utviklingen av svangerskapsforgiftning dersom fosteret har arvet denne genforandringen fra farens side, eller fra kvinnens side. Både mor og far gir en like stor risiko hvis de har denne genforandringen, sier hun til VG.

– Hva kan man gjøre for å motvirke sykdommen?

– Det vet vi ikke enda. Det vi vet fra studien, er mer om et av genene som bidrar til sykdommen. Dette genet påvirker hvordan blodårene virker og utvikles, sier hun.

Thomsens gruppe ved Kvinneklinikken i Bergen har sammen med forskere fra NTNU, samlet inn morkaker fra kvinner, og i andre studier vist hvilke morkakeceller dette genet virker i.

Målet er å finne en metode der man kan finne ut om kvinnen vil få sykdommen på et tidlig stadie i svangerskapet, og deretter en måte å behandle dette på.

Vanskelig å oppdage selv



Ifølge Thomsen er det ikke alltid lett for kvinnen selv å vite om hun har svangerskapsforgiftning. Kvinnen får som regel påvist sykdommen under svangerskapskontroll hos lege eller jordmor.

– Alle kvinner går til kontroll når de er gravide. Der undersøkes livmorstørrelse, blodtrykk og det tas urinprøve. Dersom kvinnen skiller ut proteiner i urinen, og samtidig har vedvarende høyt blodtrykk, kan diagnosen svangerskapsforgiftning stilles, sier hun.

I de tilfellene der kvinnen selv kan merke at hun har fått den alvorlige sykdommen, kan symptomene være at fosteret beveger seg mindre eller at kvinnen får kraftige hodepiner og lysskyhet.