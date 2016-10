Viste frem over 1000 pasientjournaler på datakurs

Over 1000 ekte pasientjournaler som skulle vært anonymisert, ble gjort tilgjengelige for ansatte på kurs ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

De ansatte ved UNN skulle ha opplæring i nytt datasystem for sikker overføring av pasientjournaler, da de fikk innsyn pasientjournaler som skulle vært anonymisert, skriver NRK.

Systemet skal føre til sikker overføring av pasientinformasjon mellom elleve sykehus i Nord-Norge.

– Det er urovekkende at det har et så stort omfang og at så mange opplysninger ble gjort tilgjengelig. Selv om dette har skjedd på et internt kurs, er personvernet svært viktig – slikt skal ikke kunne skje, sier pasientombud Odd Arvid Ryan i Troms.

Ifølge sjefen for det aktuelle programmet var det kun helsepersonell med taushetsplikt som fikk innsyn i journalene. Pasientombudet ved UNN har sendt inn hendelsen til Datatilsynet.

– Vi tok umiddelbart affære og iverksatte tiltak for å begrense videre avvik, sier sjefen for FIKS (Felles innføring kliniske systemer) i Helse Nord, Bengt Flygel Nilsfors, som legger til at dette ikke vil skje på nytt.