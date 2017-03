Tyver stjal tømmer fra Bjørn (76): Gir vedtyvene et unikt tilbud

Vedhugging er Bjørn Edvardsens (76) treningsterapi etter sykdom, men i forrige uke stjal frekke tyver hele lasset hans med tømmerstokker. Nå tilbyr pensjonisten et helt spesielt vedamnesti.

Den tidligere læreren og kvinnelandslagstreneren i alpint, fikk et helt lastebillass med blandingsved i midten av januar fra en nabotomt som var blitt ryddet for trær. Tømmerstokkene skulle brukes til hans favorittsyssel gjennom mange år, å kappe ved.

Det var Budstikka som først skrev om saken.

– Fysikken min har vært dårlig etter sykdom, og vedhugging har vært min måte å trene meg opp igjen, sier 76-åringen, som tidligere var leder for Norsk alpingymnas.

De 30-40 trærne hadde han lagt i et skogholt like ved slalombakken i Vardeåsen i Asker. Selv bor han ikke langt unna. En tredel av trærne var kappet og kløyvd, da han syntes at det begynte å minske mistenkelig mye i haugen.

VEDKLØYVING PÅ GANG: Hele denne store haugen med tømmerstokker er nå sporløst forsvunnet. Bjørn Edvardsen har mistet sin viktige treningsterapi. Dette bildet tok han i januar. I forrige uke forsvant alt. Foto: Privat

– Vedhuggingen som jeg har drevet med siden januar, har virkelig bygget meg opp. Jeg var veldig dårlig til bens, jeg gikk veldig dårlig. Men nå er muskelstyrken kommet tilbake, forteller Bjørn Edvardsen.

Men han forteller at da han kom hjem etter en tur på hytta i forrige uke, var hele stabelen med stokker borte, så nær som et seljetre.

Snekret skilt til tyven



– Dette er veldig spesielt. Jeg har hørt om at folk forsyner seg med vedsekker, men at de tar med seg en stor stabel med hele trær, er rart.

Han sier han aldri har opplevd noe lignende i alle årene han har holdt på med hogst og vedkløyving.

Med en viss porsjon humor snekret Edvardsen et skilt, med tilbud om et helt spesielt amnesti:

«Til deg som har forsynt deg av veden min! Du får ta kontakt om du vil ha den kappet og kløyvd. Hilsen Bjørn».

Skiltet står nå ved den siste nedsnødde stokken som ligger igjen på stedet. Hos Edvardsen er det rom for tilgivelse, og altså ikke bare det. Han tar jobben med å kappe og kløyve veden for tyvene, om de skulle være mer trengende enn ham selv.

Han håper at folk som ferdes i området kan ha sett noe.

Hobby-tømmerhugger



– Har noen meldt seg?

– Ingen tyver. Men jeg har fått telefon fra folk som tilbyr meg nye tømmerstokker å jobbe med, forteller Edvardsen.

NESTE ÅRS VED: Stokkene skulle bli ved for Bjørn Edvardsen og kona neste vinter. 76-åringen synes det er rart med tyver som stjeler hele tømmerstokker Foto: Privat

Bjørn Edvardsen ble pensjonist for 14 år siden. På 70-lallet var han landslagstrener for alpinjentene, og han har jobbet som lærer på en Asker-skole. Siden han ble pensjonist som 62-åring, har han hatt ansvar for å rydde en teig for skog, rett i nærheten av en barnehage. Vedhugging har vært hans hobby.

– Vi går inn i en kaldere periode, har du noe å fyre med nå?

– Å ja, veden jeg kappet nå var for neste års bruk, svarer hobby-tømmerhuggeren. I år har vi så vi klarer oss.