Politijuristen: Korrekt vurdering å la politibetjenten kjøre videre

Debatten har rast etter at politiet i Østfold ikke beslagla førerkortet til politibetjenten som kjørte på sommerdekk. Nå svarer politijuristen.

– Det var min vurdering der og da at kjøringen ikke skulle resultere i at sertifikatet ble beslaglagt.

Det sier politiadvokat Dag-Fredrik Reymert ved politiet i Østfold, Øst politidistrikt til VG.

Lørdag gikk politiet i Romerike ut og advarte bilister med at de som nå kom med bil på sommerdekk, ville få dette vurdert som uaktsom kjøring og få førerkortet beslaglagt.

Les også: Politi på sommerdekk – legger seg flate

Få timer senere parkerte en politi-marje under utrykning i veikanten på Rakkestad i Østfold, og da de skulle videre, sto bilen fast – og den var skodd med sommerdekk!

TOK IKKE FØRERKORTET: Politadvokat Dag-Fredrik Reymert i Østfold forsvarer at han ikke beslagla førerkortet til politibetjenten som var på sommerdekk lørdag. Foto: Ole-martin Grav , VG





Les også: Politiet ville ta lappen fra bilister på sommerdekk

Likhet for loven



Østfold-politiet la seg flat og beklaget, men politibetjenten fikk kjøre videre – etter at vakthavende jurist hadde vurdert saken. Dette var politiadvokat Dag-Fredrik Reymert.

Saken har fått stor oppmerksomhet. Søndag gikk FrPs Ulf Leirstein, som sitter i Stortingets justiskomité, ut på sin Facebook-side og på NRK og krevde likhet for loven – også for politifolk:

«Politimann med sommerdekk på vinterføre. Enten må han miste lappen eller så får de andre som gjorde det samme beholde lappen. Likhet for loven. Så enkelt. Hvis politiet kommer til en annen konklusjon tar jeg opp saken med justisministeren», skrev Leirstein.

POLITI PÅ GLATTISEN: Her må Østfold-politiet få hjelp av godt skodd brannbil for å komme på veien igjen. Foto: GLENN JOHANSSON

Henger ikke på greip



Han mener at dette bryter med vanlige folks rettsoppfatning:

– Politiet har heller ikke lov til å bryte loven, de skal håndheve den. Det kan godt hende det finnes gode grunner til hvorfor politimannen måtte kjøre på sommerdekk, men da må politiet ut med en forklaring, sier Leirstein til NRK.

Advokat John Christian Elden bemerker i kommentarfeltet at «Det som heller ikke henger på grep er at jourhavende i Østfold har truffet avgjørelsen. De har ingen slik kompetanse. Hører under Spesialenheten når det er lovbrudd i tjeneste ...»

Elden har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Politiadvokat Reymert vil ikke kommentere utspillet fra Leirstein, men sier til VG:

– Det er slik at jeg bistår patruljer juridisk i spørsmål om eventuelt beslag av førerkort. I dette tilfellet ble jeg forelagt spørsmålet av vår operasjonsleder. Jeg kjente til at politiet i et annet distrikt hadde gått ut med advarsel om beslag av førerkort dersom biler kom på sommerdekk. Jeg tenker at en slik advarsel må være adressert til det distriktet – og det var ikke vårt distrikt. Jeg kjenner godt forholdene i dette området – jeg bor like ved Rakkestad. I dag er det bar veibane.

Han viser også til at politibilen hadde ikke vært i noen ulykke eller risiko for skade, men hadde parkert i veikanten.

Tar ikke førerkortet



– Da den så skulle videre, sto den fast. Dette var i min vurdering ikke en sak som skulle tilsi førerkortbeslag. Husk at vi stanser store tunge vogntog på Svinesund om vinteren, som nektes å kjøre videre før de er skikkelig skodd. Det er ikke da snakk om førerkortbeslag, sier Reymert.

Men hva med advokat Eldens innvending om at han ikke skal avgjøre beslag av førerkort for en politibetjent:

– Det er jeg enig i. Avgjørelsen min var å betrakte som en midlertidig avklaring, og eventuell videre behandling skal tas av Spesialenheten. Det vil ikke jeg legge meg opp i, sier Reymert.