OBS-varsel i store deler av landet

Det er sendt ut OBS-varsel på Østlandet, i Nordland og en rekke andre steder. Det er meldt om vanskelig kjøreforhold.

– Det har vært litt regn som har fryst på bakken mange steder på Østlandet. Det ligger fortsatt litt igjen vest for Oslo. Det gjelder også sørlig deler av Hedmark, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt til VG.

Wahl forteller at nedbøren vil gå over innen et par timer, men at det vil fortette å være glatt der regnet allerede har fryst.

OBS-varselet fra Meteorologisk institutt gjelder for Østlandet, Telemark, Agder, Trøndelag og Helgeland og Salten.

Fryst regn i Nordland



– I den sørlige delen av Nordland vil det komme inn varm luft over fylket, mens det fortsatt er kaldt i innlandet. Da er det fare for at den milde lufta som trekker over den kalde fryser, sier meteorolog Håvard Larsen ved Meteorologisk institutt i Tromsø til VG.

Konklusjonen er klar:

– Da blir det glatt, sier han

Larsen forteller at det utover dagen vil bli mildt, og at regnet ikke lenger vil fryse.

