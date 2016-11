Kuldebølge fra nord vil dekke hele landet

Ikke før er vinterens første store snøfall over på Sør- og Østlandet, så kommer kulden: Flere steder kan komme ned i under 20 iskalde minus!

– Det er litt av det samme som skjedde i oktober – et kaldt høytrykk som nå ligger over Sibir og Nord-Norge, strekker en arm nedover Skandinavia og dekker hele Sør-Norge i løpet av søndag og mandag, sier meteorolog Siri Wiberg Horjen ved Meteorolologisk institutt.

BLÅTT BETYR KULDE: Slik brer kulda seg sørover Norge - fra Nord-Norge. Kart: Meteorologisk institutt

Iskaldt



I Bergen faller temperaturen raskest – allerede søndag er bergensområdet på minussiden, og natt til mandag kan temperaturen falle til minus 7, og natt til tirsdag til under minus 10 – kanskje minus 12, sier Wiberg Horjen.

Oslo får også minusgrader, men her blir kulden dempet av et skydekke:

– Det er områder som får klarvær og skyfrie netter som blir kaldest, mens Oslo kan få 2–3 minus på dagtid, kanskje 6–7 om natten.

Sørlandet blir også liggende med noe snødekke, og får temperaturforhold om lag som Oslo.

Iskald luft fra Kola

– Dette kalde høytrykket har egentlig en base over Finnmark og Kola, og det utvider seg nå og strekker en arm sørover Norge, og drar med seg den kalde lufta fra nord og øst, forklarer meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo.

– Slik det ser ut for meg, er det store deler av Østlandet, særlig indre Østlandet, som ikke vil komme over minus ti grader på dagtid nå noen dager. Om natten kan temperaturen fort gå ned mot 20-tallet.

Han tror også at Oslo vil våkne mandag og tirsdag til temperatur rundt minus ti grader, særlig om det blir klarvær.

– Denne værtypen ser ut til å vare noen dager, men mandag tirsdag og onsdag ser kaldest ut. Så blir det nokså usikkert fra fredag-lørdag, da det kan komme inn et større lavtrykk fra vest, sier han.

Kaldest



METEOROLOG: Siri Wiberg Horjen Foto: Frode Hansen , VG

Men Nesbyen – som om sommeren gjerne er en av landets varmeste, får nå smake kulden: Her er det ventet 20 minus. Det er også ventet at lavtliggende steder med innlandsklima – som Voss – kan komme ned i 15–20 minus de kommende døgnene.

Også Finnmarksvidda vil ligge rundt minus 20 om natten, forklarer kollega Wiberg Horjen.

– Årsaken til kulden er at vi har dette høytrykket som drar med seg luft fra Nord-Norge og sørover, sier hun.

Uvanlig novemberkulde



Blant steder som kan vente minus 20 eller lavere, er Grotli, Nesbyen, Røros og Finnmarksvidda.

Dette er uvanlig til å være november, for eksempel har Nesbyen en normal middeltemperatur i døgnet – altså et snitt av temperaturen gjennom døgnet – for 5. november på om lag minus 1,2 grader – ut fra den gamle normalen fra årene 1961–1990.

– Så de temperaturene vi får nå, altså en døgnmiddeltemperatur på 10–12 minus, ligger rundt ti grader under, sier hun.

– Denne situasjonen vil vi har fremover mot helgen, men de kaldeste dagene ser ut til å være mandag og tirsdag, sier Wiberg Horjen.