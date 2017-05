Teknisk feil på vinmonopolet ga vin til 3,90 kr

På selveste Kristi himmelsfartsdag var vin billigere enn vann.

For du finner ikke vann til 3,90 kroner flasken, som var prisen Vinmonopolet angivelig skulle ha for en sørafrikansk rødvin i nettbutikken sin på torsdag. Dette gir en rekordlav literpris på 5,20 kroner.

Men akk, hvor lenge er man i Paradis? De som har bestilt de edle dråpene kan nemlig ikke regne med å få dem til denne prisen.

– Dette skyldes en teknisk feil, og det beklager vi selvsagt, sier Vinmonopolets pressesjef Jens Nordahl til VG.

For bare avgiftene på denne vinen, en Flotsam & Jetsam Stalwart Cinsault 2016 som inneholder 12 prosent alkohol, ligger ifølge Nordahl på et sted mellom 65 og 70 kroner. I tillegg skal selvfølgelig produsenten, importøren og distributøren ha sitt - og Vinmonopolet skal ha et påslag på 12,7 prosent for å selge deg vinen.

– I kjøpsbetingelsene i nettbutikken står det at vi tar forbehold om at at skrive- og trykkfeil kan forekomme. Noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikken, sier Nordahl.

Hvordan feilen har oppstått, vet han ikke. Ei heller hvor mange som har bestilt «billigvinen.»

– Vi kjører en rapport i morgen tidlig for å finne ut hvilke kunder som har bestilt til feil pris og disse vil bli kontaktet per telefon eller e-post. Da spør vi om de ønsker å kjøpe produktet til ordinær pris, og de som ikke ønsker dette vil få tilbakeført pengene på konto, sier Nordahl.

Hva som er korrekt pris for denne vinen, kunne han ikke si på stående fot.

– Det hender slike feil skjer, men vi opplever det heldigvis ikke ofte, sier Nordahl.