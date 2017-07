Vil reise Trollpikken før helgen

Operasjon Trollpikken er i full gang. Steinen skal etter planen opp og stå innen fredag.

Etter å ha fått ja fra grunneierne til å gjennomføre gjenreisningen av steinformasjonen lørdag, fikk gravemaskinselskapet Bertelsen og Garpestad med seg Aker Solutions på laget. De har laget steinbukken som skal løfte Trollpikken, sier entreprenør Sverre Garpestad til Stavanger Aftenblad.

–Den er over sju meter høy. Trollpikken skal plasseres mellom føttene i en sveiset A. Det er 4,5 meter mellom føttene, forteller han.

Må bruke helikopter

I utgangspunktet skulle steinbukken flys inn i én operasjon, men ifølge entreprenøren ville det krevd et stort helikopter. Men prislappen på 100.000 ble for dyr. Istedet ble det besluttet å benytte et mindre helikopter, slik at steinbukken flys inn til steinformasjonen i flere deler før den sveises sammen.

– Jeg må ta forbehold om at alt går slik vi planlegger, men går det greit, og nå ser det ut som om vi har været med oss, skal Trollpikken være på plass igjen før vi tar ferie til helga, sier Garpestad.

I tillegg til de tekniske problemene, skal også andre utfordringer ha dukket opp, skriver Aftenbladet.

Kronerulling



Det vakte reaksjoner hos lokalbefolkning, turgåere, Den Norske Turistforening og NHO Reiseliv da det lørdag i forrige uke ble kjent at den spesielle fjellformasjonen Trollpikken i Eigersund kommune var knekt tvers av.

Allerede samme kveld ble det imidlertid satt i gang en kronerullingaksjon for å gjenreise fjellformasjonen. Nå har over 1.300 Trollpikkentusiaster donert til sammen 230.000 kroner.

Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.

Olav Magne Egebakken fra Egersund var en av de første som oppdaget hærverket.

– Først skjønte vi ikke helt hva som hadde skjedd, men ved nærmere øyesyn så vi at noen hadde brukt boremaskin. Den hadde knekt ved roten, sa han til VG.

Politiet har mistenkt en person for hærverket, men vedkommende nekter skyld.