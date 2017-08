Vil legge ned POD hvis Sp kommer i regjering

BERGEN/OSLO (VG) Politidirektoratet kan forsvinne om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer i regjering. Han kaller POD for en mastodont og holder de to justisministrene fra Frp ansvarlig.

VG meldte onsdag at Politidirektoratet har vokst fra 215 til 320 ansatte på fire år, og budsjettet fra 131 til 219 millioner kroner, under justisministrene Anders Anundsen (Frp) og etterfølgeren Per Willy Amundsen (Frp).

– Skal legges ned

– Vi har programfestet at Politidirektoratet skal legges ned. Vi ønsker å flytte de administrative oppgavene til politiavdelingen i Justisdepartementet, og det operative ansvaret ned til politimestrene. Det er vårt utgangspunkt. Kommer vi i regjeringsposisjon, får vi sette oss ned og forhandle med dette utgangspunktet, sier Vedum til VG.

Tirsdag formiddag sto Sp-lederen på partiets valgbod i Bergen.

VG avslører: Maktspillet om nødsentralene

Skinnprosess

– På stand rundt i landet har jeg snakket med mange polititjenestemenn som føler at hele politireformen har vært en skinnprosess hvor det meste er avgjort på forhånd. De har deltatt i høringer uten å bli hørt, sier Vedum.

Han sier at det er et soleklart politisk ansvar å styre politiet, og dermed også hva som skjer inne i Politidirektoratet.

– Mitt inntrykk er at statsrådene har vært mer opptatt av å skryte enn å handle, sier Sp-lederen.

For høye lønninger

– 22 ledere i POD tjener over en million kroner. Hva tenker du om det?

– Det er soleklart at lønningene er blitt for høye. Det er uhørt at etatsledere skal tjene mer enn statsministeren, sier han.

Vedum vil ikke svare direkte på om Sp vil kreve antallet politidistrikt opp fra dagens 12:

– Vårt utgangspunkt var 19, altså ett i hvert fylke. Det er ugreit og uryddig at de ulike beredskapsetatene dekker ulike geografiske områder. Men det er åpenbart at vi må se på operasjonssentralene og at noen av dem dekker for store distrikt slik at lokalkunnskap går tapt. Så må vi få gjennomført samlokalisering av nødetatene slik et bredt flertall har gått inn for på Stortinget, sier han.

I Trysil i Vedums hjemfylke Hedmark er politimangelen prekær, ifølge de lokale politiansatte.

– Noe må endres. Situasjonen for Trysil er ikke holdbar lengre, det er et faktum. Her hjelper det ikke med noe annet enn mer penger på bordet, sier politibetjent og varatillitsvalgt for politibetjentene i Trysil, Lasse Kalvø.

VG avslører: POD fulgte ikke opp pålegg etter trippeldrap

Upopulære avgjørelser

Han mener at det er blitt en sport i regjeringen å skylde på og vise til politidirektøren når noe går galt.

– Det har sikkert vært bekvemt for regjeringen å la POD ta upopulære avgjørelser om lokalisering. Men vi snakker om en etat som har lovgivers fullmakt til å bruke makt mot egen befolkning. Da må det politiske ansvaret være synlig og tydelig. Det er justisministerens ansvar det som skjer i Politidirektoratet. Her må det ryddes opp, sier Vedum.

I 2013 gikk Frp til valg på det samme som Sp – full nedleggelse av POD. Et flertall i partiets programkomité gikk også i år inn for å opprettholde dette standpunktet. Men så snudde partiet. Med et knappest mulig flertall, gikk Frp inn for å beholde POD. Partiet måtte votere to ganger for å få det endelige resultat. I andre telling gikk 114 inn for å beholde POD mot 112 stemmer.