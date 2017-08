Vil forby burka og nikab på norskkurs

Politikerne i Asker har sagt et samstemt ja til forbud mot bruk av heldekkende hodeplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Vedtaket ble enstemmig banket gjennom da oppvekstpolitikerne i Asker hadde saken oppe til behandling tirsdag, melder Budstikka.

Det betyr at ansatte som jobber med barn og opplæring av voksne i Asker, ikke skal kunne bruke burka eller nikab. Forbudet vil også gjelde barna som går på skole og i barnehager, samt unge og voksne som er under opplæring og deltar på introduksjonsprogram. For deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk, har kommunen til nå ikke hatt noen mulighet til å si nei til tildekking av ansiktet.

Det har Kunnskapsdepartementet nå sagt at de vil få:

«At deltakerne innretter seg etter forbudet allerede på dette stadiet i integreringsprosessen vil forberede dem på forventninger og holdninger de trolig vil møte senere i høyere utdanning eller i arbeidslivet», heter det i høringsbrevet om « Forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner » fra Kunnskapsdepartementet.