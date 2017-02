Viagra-løsning gikk i stå: Skulle vært på blå resept

Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland er kraftig opphisset over at legemiddelindustrien ikke har sørget for å få potensmidler på blå resept.

Stortingsrepresentanten fra Rogaland sto i juni i fjor i spissen å løse opp i et stivt regelverk for medikamenter som Viagra til menn som har mistet potensen etter kirurgiske inngrep, strålebehandling eller annen sykdom.

Men lovendringen har til nå ikke ført til noe som helst.

– Dette er for slapt av legemiddelindustrien. Nå må legemiddelindustrien stå opp for pasientene, så de slipper å punge ut. Jeg står for dette, sier en tent Stensland.

Men gjennom VG varsler produsenten blant annet Viagra, Pfizer, at saken nå kan få sin etterlengtede utløsning: De er omsider i gang med en søknad som skal være klar om noen uker.

Søknad mangler

I juni 2016 vedtok Stortinget den nye loven. Men for at ordningen skal bli noe av, må legemiddelfirmaene søke om å komme inn under ordningen.

– Det har de fortsatt ikke gjort, til tross for at Statens Legemiddelverket har hatt møter med dem for å få dem til å søke, og til og med tilbudt seg å droppe en avgift for behandling av søknadene, sier han.

Stensland beskylder industrien for å være slappe.

– Dette er utrolig irriterende. Det er frustrerende som politiker når du løser en sak, etter påtrykk utenfra, og så skjer det ingen ting.

- Vil du si at legemiddelindustrien er impotent i denne saken?

Seksualfunksjon



– Ja! Men mest av alt har de et ansvar for å stille opp når samfunnet ber om det. Dette er en svak gruppe som har mistet en viktig del av sin seksualfunksjon. Dette er ikke livsviktig, men det er en viktig del av identiteten til personer.

Tidligere mangeårig stortingsrepresentant og statsråd for Ap, Karita Bekkemellem, er nå administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien. Stensland mener hun bør gi bransjen en oppstrammer og få dem til å sende av gårde søknaden.

– Det er ingen som går i demonstrasjonstog for sin impotens. Dette er folk som lider i et skjulte. Det er et sjokk å få kreft. Du er livredd. Så får du behandling. Mange opplever sviktende potens når behandlingen er ferdig. Det vet jeg at fort kan bli et sjokk. Karita må stå opp for pasientene!

Bekkemellem svarer slik:

– FOR SLAPT: Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, tidligere statsråd for Ap.

– For slapt



– Jeg har stor forståelse for at Stensland synes dette blir for slapt. Det er veldig positivt hva myndighetene har gjort på dette feltet, så vi vil følge opp saken. Samtidig er det viktig å påpeke at dette gjelder flere forskjellige selskaper og det kan være ulike mekanismer og årsaker internt i selskapene som gjør at de selv må svare for dagens situasjon, sier hun.

«Enhetsleder rask tilgang» i Statens legemiddelverk, Kristin Svanqvist, er overrasket over hvor lite sprut det har vært i legemiddelindustrien i denne saken.

– Etter vedtaket i Stortinget, regnet vi med å bli kontaktet. Men det skjedde ingenting. Da tok vi kontakt. Vi har tilbudt at de skal få slippe et gebyr på 110.000 kroner, og vi har tilbudt en forenklet søknadsprosess. Vi har prøvd å være meget imøtekommende. Men fortsatt skjer det ingenting, fastslår Svanqvist.

Utgått patent

- Hva er din forklaring på dette?

– Patentet på for eksempel Viagra har gått ut. Det betyr at prisen er kraftig redusert. De regner vel med at kundegruppen ikke er så stor, og at inntjeningen derfor ikke blir all verden, og at de selger nok som det er. Men det er ikke greit. Sårbare pasientgrupper går glipp av mulige helsegevinster som følge av dette.

– Er legemiddelfirmaene impotente her?

- Ja, det kan man også si. Det forundrer oss, men vi understreker at vi fortsatt ønsker å finne gode løsninger for alle, sier Svanqvist.

Medisinsk direktør Erik Hjelvin i Pfizer, som har produktet Viagra, svarer slik på hvordan saken står nå:

– Både Stensland og Svanqvist er utmerket klar over at en refusjonssøknad ikke er skrevet på en dag. Søknader for både Viagra og Caverject er under utarbeiding og snart klare for innsendelse, så denne kritikken kommer som en overraskelse, sier Hjelvin.

Urimelig



Hjelvin reagerer kraftig på påstandene om at legemiddelindustrien er slappe når det gjelder denne pasientgruppen.

– Antydningen om at vi ikke tar disse pasientene på alvor synes jeg er urimelig. Vi ønsker også å påpeke at Legemiddelverket allerede har utredet denne saken selv og hatt muligheten til å innvilge refusjon på disse produktene uten å gjøre noe. Ereksjonssvikt er ikke noe vi trekker på skuldrene av, det er et reelt og viktig medisinsk problem, og vi vil gjerne bidra til at behandlingen kan dekkes på blå resept, sier Hjelvin.