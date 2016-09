Dokumentaren «Mads og mamma» rører mennesker fra hele verden

Mads og familien hylles etter VGTV-dokumentar som rører folk til tårer.

Lørdag hadde minidokumentaren «Mads og mamma» premiere på VGTV, og i skrivende stund er videoen sett over 75.000 ganger.

Familiens kontoer på sosiale medier som Facebook og Instagram renner nå over av hyggelige tilbakemeldinger fra kjente og ukjente, og det kommer kommentarer fra mennesker i alt fra Nederland og Storbritannia, til Canada og New Zealand. Flere hyller familien for åpenheten.

«For en fantastisk og kjærlig dokumentar. Kjærligheten og fortroligheten dere alle har for hverandre hopper ut av skjermen. Ha et godt liv sammen, dere fortjener det virkelig alle sammen», skriver Lonneke fra Nederland.

Saken fortsetter under bildet.

Lignende historier



Andre forteller om lignende historier.

«Søtt. Jeg hadde det nesten likt når mamma forlot meg og min ett år eldre bror på døren til tanten min, og sa at hun kom tilbake - uten at vi hørte fra henne. Jeg følte meg som en 13-åring igjen, så det er godt når vi får fortelle når det gjør vondt. Mamma og jeg har et godt forhold i dag, men det tok lang tid før jeg kunne tilgi. Lykke til, kompis!» skriver Glender i Canada.

Veslelia og familien selv er nærmest overveldet over all positiv respons. 25-åringen sier til VG at det er første gangen han har lagt ut noe som ikke har fått en eneste negativ kommentar.



– Jeg er ikke vant til å få så mye kommentarer på den måten her, sier han og fortsetter:

– Jeg har fått veldig mange kommentarer og meldinger fra folk som har opplevd det samme fra min siden, og fra foreldre som har slitt med det samme selv og derfor ser det fra mamma sin side. Det har også kommet mye respons på Snapchat, hvor folk har tatt bilde eller filmet seg selv når de gråter, ler Veslelia.

SE DOKUMENTAREN: «Mads og mamma»

– Ingen vei tilbake



Mamma Kristin har ifølge sønnen også fått mye positiv tilbakemelding. Fremmede mennesker har også kommet innom jobben hennes lørdag.

– Jeg var innom henne på jobben og da fortalte hun at det har kommet veldig mange innom og sagt at de felte noen tårer. Det motiverer mamma veldig, for nå er det ingen vei tilbake.

Veslelia og familien er fornøyd med hvordan dokumentaren fremstiller historien deres, og setter pris på all positiv tilbakemelding.

– Jeg føler dokumentaren ble som vi ville. At den er motiverende for andre. Det er ikke en «det er synd på meg»-dokumentar, men heller noe som kan gi andre i lignende situasjoner håp.