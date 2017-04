«Påske» ble fjernet fra Feiring – Mysterium hvem som har satt opp nytt «Påske»-skilt

I Feiring settes det opp skilt ved ulike feiringer over bygdas veiskilt. Nå er det et påskemysterium hvem som satt opp et nytt skilt etter at det første forsvant.

«Påskekrim! Påskeskiltet ble hengt opp søndag, men fjernet av veimyndighetene mandag. Hvem har laget og hengt opp nytt? Det minner om påskens budskap: Ble hengt opp og døde, men gjenoppsto 3. dag»

Det skriver Feiringregjeringen på instagramkontoen @feiringbygda.

– Det er et mysterium, ja. Vi lager vanligvis skilt som skal passe til ulike feiringer, som jul, 17. mai og påske. Plutselig ble «påske»-skiltet bare borte, og vi er ganske sikre på at det er veimyndighetene som har fjernet det, sier Feiringminister Thorbjørn Ellingsen i Feiringregjeringen.

Feiringsregjeringen er et bygdeutviklingsprosjekt i bygda Feiring, som ligger like ved Mjøsa i Eidsvoll kommune.

– Det morsomme er jo at det kom opp et nytt skilt. Hvem som har laget det er et stort mysterium, sier han til VG.

– Feiring-patriot



– Har dere noen mistanker om hvem som kan ha laget det nye skiltet?

– Nei, men det kan se ut som at det er gjort av noen som er litt fingernemme, så det kan jo hende det er noen som er fingernemme. Hvis jeg skulle ha gjort det hadde det nok ikke sett så fint ut, og det er jo mange håndverkere her i bygda. Antagelig er det noen som har et patriotisk forhold til Feiring, og mener feiringer bør markeres med skilt, sier Ellingsen.

Det blå skiltet ble satt opp av Feiringregjeringen palmesøndag.

– Har dere fått innvendinger på skiltene tidligere?

– Nei, tvert imot har vi bare fått positive tilbakemeldinger. På 17. mai i fjor ble skiltet vist på NRK. Folk synes det er morsomt, og vi synes jo at vi må utnytte det at vi heter Feiring, sier han.

Ellingsen sier at de ikke har søkt om noen offisiell tillatelse til å sette opp skiltet.

Ordfører: – Helt i orden



Bygda har markert ulike feiringer med skilt siden julen 2014, men i år er første gangen at et skilt blir tatt ned.

Ordfører John Erik Vika i Eidsvoll kommune har også fått med seg Feirings skilttradisjoner, og sier til VG at han som ordfører ikke har noe imot at slike skilt settes opp:

– Som ordfører må jeg si at jeg synes en slik gimmick er helt i orden. Det er sikkert imot noen forskrifter, men jeg mener vi må tillate oss såpass og ha det litt gøy. Dette skiltet anmoder ikke folk om å kjøre for fort eller for sakte, men viser heller det at man kommer inn i en bygd hvor man mener dette er fint å markere. Jeg har aldri hørt om at det har vært noe problem med disse skiltene tidligere, sier Vika til VG.

Uten tillatelse kan det fjernes



Medievakt Åsmund Møller Johansen ber om forståelse for at det er vanskelig å kommentere denne konkrete saken skjærtorsdag kveld, men sier at det generelt er slik at det i henhold til Vegloven og Skiltforskriften ikke er lov til å sette opp reklame eller annen innretning på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse.

– Dette av hensyn til trafikksikkerheten. Slik reklame eller annen innretning kan distrahere trafikantene, og ta trafikantens oppmerksomhet bort fra veien og trafikken. Forbudet gjelder blant annet oppsetting av reklame eller annen innretning i tilknytning til skiltutstyr, for eksempel på eller nært trafikkskilt. For å kunne gjøre dette må man søke Statens vegvesen om tillatelse, og få innvilget søknaden. Søknaden blir vurdert i forhold til trafikksikkerhet. Reklame eller annen innretning som er plassert på veiens eiendomsområde, og på eller nært trafikkskilt uten tillatelse, kan fjernes av Statens vegvesen uten varsel, sier han.

