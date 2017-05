VG kjøper opp nettstedet Tek.no

VG har inngått en avtale med TU Media om oppkjøp av nettstedet Tek.no.

De to siste årene har Tek.no i hovedsak rettet seg mot testing og guider innenfor mobil, TV og PC. Nettstedet presenterer i dag en test av hvor du får best 4G-dekning i Norge. De har rundt 300.000 unike brukere per uke.

Digitalredaktør i VG, Ola Stenberg, forteller at VG over tid har visst at forbrukerteknologi er noe som engasjerer avisens lesere.

– Vi har prøvd å satse på dette i perioder, men det har vært vanskelig å løfte det alene. Nå får vi mulighet til å gi det et skikkelig løft. Ikke bare kjøper vi Tek.no, vi kjøper et fagmiljø som er veldig sterkt. Det er det vi i VG gleder oss mest til, sier han.

Synlig i VGs kanaler

Stenberg viser til at Tek.no gjennom en sterk redaksjon har bygd opp en solid grunnmur for trafikk. Med oppkjøpet utvider VG nisjeportføljen, som blant annet består av merkevarer innenfor mote, mat og livsstil.

– Vi tror oppriktig at VG må bli mye bedre på forbrukerteknologi. Nærmest alle endringer rundt oss er knyttet til teknologi. Vi i VG har sagt at vi må ta dette på alvor dersom vi skal levere god journalistikk i tiden som kommer. Nå får vi virkelig muligheten til å levere på dette, sier Stenberg.

Nettstedet ble startet opp i 1998, og het da Hardware.no. Stenberg understreker viktigheten av å få inn et selskap som står støtt på egne bein. Redaksjonen skal flytte inn i VG-huset 1. juni.

– Det vil skje mye fra den datoen. Da skal vi se på både det praktiske og det tekniske. Men vi setter ingen bremser på produksjonen og den gode journalistikken, sier han.

Tek.no skal fortsette å være en egen nettside, men skal «definitivt være synlig i VGs kanaler».

– Vi gjør med det som med de andre nisjenettstedene. Vi gir så mye trykk vi kan i egne og eksterne kanaler, sier Stenberg.

– Passer godt inn hos VG



Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media, Jan M. Moberg, omtaler oppkjøpet som mest spennende for VG.

– Det er en kjempemulighet for VG. Jeg er overbevist om at det er viktig for VG å være offensive på dette området, og at de kan få mer ut av det enn vi kan. Det har litt å gjøre med hvordan disse tingene har utviklet seg de siste årene. Det er spennende både for leserne og for VG, sier han.

Moberg peker på at forbrukerelektronikk strømmer inn fra alle kanter, og trekker fram smarttelefonen, men også ny teknologi innenfor lyd og bilde.

– Det vil komme mange nye «duppedingser» og områder som vil være superspennende for folk. Det er en del av hele Norges interesser, og jeg mener det passer godt inn hos VG, sier han.

Planen var egentlig ikke å selge Tek.no ennå, sier Moberg, men legger til at de ble møtt med et godt tilbud.

– Når det i tillegg er et så offensivt miljø som VG som er interessert, så blir det veldig spennende og riktig for virksomheten, sier han.