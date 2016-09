VG felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG har brutt god presseskikk på ett punkt i sin omtale av @fruhjort.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder VGs omtale av at Mina Ghabel Lunde, som på publiseringstidspunktet var journalist i Dagens Næringsliv (DN) og dekket mediefeltet, har tvitret anonymt fra kontoen @fruhjort. Det fremgikk at @fruhjort blant annet skal ha hetset journalister og sjefer i DN, og at Ghabel Lunde sier det står flere bak kontoen. I tillegg gjelder klagen omtalen av at Ghabel Lunde slutter i DN etter å ha fått innvilget sluttpakke.

Klager er Mina Ghabel Lunde, som mener VGs kommentator Anders Giæver, som har vært angrepet av @fruhjort, hadde en egeninteresse av å finne ut hvem som sto bak kontoen. Slik klager ser det, hadde han derfor en dobbeltrolle i saken, som VG burde vist mer åpenhet om. Klager stiller spørsmål ved VGs kildekritikk, blant annet knyttet til at Giæver er benyttet som kilde, og ifølge klager får fremsette feilaktige påstander. Slik klager ser det, er det dessuten flere svakheter ved den journalistiske metoden og kildegrunnlaget i saken. Klager anfører også at den første tittelen som ble publisert, der det ble påstått at hun hadde hetset egne kollegaer og sjefer anonymt, er uten dekning. Videre mener klager det er publisert udokumenterte påstander som hun heller ikke har fått imøtegått, i og med at VG aldri kontaktet henne før publisering. For øvrig mener klager at VG ikke har utvist tilstrekkelig omtanke, og at avisen også har fremstilt det som om hun har fått sparken i DN.

VG avviser klagen og mener klager må ta ansvar for alt @fruhjort står bak, så lenge hun har innrømmet å ha tilgang på kontoen @fruhjort. Etter VGs mening var det derfor også dekning for tittelen i den første publiseringen. Slik VG ser det, er det dessuten relevant at klager var journalist, og dermed selv underlagt Vær Varsom-plakaten (VVP), samtidig som hun tvitret anonymt. VG mener saken – også at hun fikk sluttpakke i DN – hadde offentlig interesse. VG avviser at deres medarbeider har hatt noen dobbeltrolle, og påpeker at han var involvert i researchen, noe som også er omtalt i publiseringene. Han har heller ikke hatt noen påvirkning i utforming og presentasjonen av saken. Når det gjelder retten til samtidig imøtegåelse, mener VG denne ble ivaretatt av Medier24, som VG samarbeidet med i saken, og at klager også ble tydelig orientert om dette. For øvrig opplyser VG at redaksjonen selv tok kontakt med klager etter publisering, og at saken deretter ble utvidet, blant annet med ytterligere kommentarer fra klager.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klager har bekreftet å ha bidratt til den omtalte Twitter-kontoen @fruhjort. Gitt klagers rolle som journalist, og selv underlagt de presseetiske reglene, mener utvalget det var betimelig å stille spørsmål ved hennes «@fruhjort-aktivitet». Utvalget forstår at mediedekningen av saken har vært en belastning, men mener likevel at søkelyset er noe klager måtte akseptere. Utvalget kan ikke se at VG burde forstått at klager, på grunn av hennes helsetilstand, ikke burde vært benyttet i selve saken.

De sentrale presseetiske spørsmålene her er hvorvidt klager har fått en «fair» behandling og mulighet til å kommentere saken og påstandene som er publisert, hvorvidt dette gjenspeiler seg i presentasjonen av saken, og om faktagrunnlaget er tilstrekkelig.

Hva gjelder anførselen om at VGs kommentator har en dobbeltrolle og egeninteresse i saken, fastslår utvalget at det fremgår av publiseringen at han har vært utsatt for angrep fra @fruhjort, og at han har gjort research i saken. Slik utvalget ser det, har VG dermed vist tilstrekkelig åpenhet om hans rolle (jf. VVP 2.3). Utvalget finner heller ikke grunnlag for å mene at hans rolle i saken er presseetisk uakseptabel (jf. VVP 2.2).

Heller ikke innvendingene klager har mot omtalen av hennes sluttpakke, er utvalget enig i. Etter utvalgets mening er dette en faktabasert og naturlig oppfølging av saken.

Utvalget konstaterer at VG ikke selv var i kontakt med klager i forkant av den første publiseringen, men at VGs samarbeidspartner Medier24 innhentet kommentarer på vegne av begge redaksjonene. At det har vært utstrakt kontakt mellom klager og Medier24 om saken, der klager fikk oversendt spørsmål og ble orientert om samarbeidet med VG, er dokumentert. Utvalget merker seg også at hovedessensen i klagers svar til Medier24 ble gjengitt i VGs publisering. Videre registrerer utvalget at VG fulgte opp og også selv tok kontakt med klager etter publisering, og at redaksjonen da redigerte og utvidet publiseringen med ytterligere svar fra klager. Slik utvalget ser det, bidrar denne utvidelsen til en mer balansert fremstilling.

Utvalget noterer seg også at VGs kontakt med klager førte til at tittelen i den første publiseringen ble endret. Slik utvalget ser det, var det nødvendig, ettersom den første tittelen konstaterte at klager har hetset egne kollegaer og sjefer anonymt. Det finner utvalget ikke dokumentert. Videre konstaterer utvalget at VG likevel ikke rettet en tilsvarende påstand i brødteksten, der det står at klager «det siste året har harselert» med DN på Twitter. Utvalget registrerer at VG mener det er dekning for påstanden, fordi klager, slik VG ser det, må stå ansvarlig for alt som er ytret av @fruhjort, så lenge ingen andre navngitte er koblet til kontoen, og hun har innrømmet sin medvirkning.

Utvalget merker seg også at VG verken tror på eller har ettergått klagers forklaring om at flere står bak kontoen, og at redaksjonen mener det er klagers ansvar å dokumentere at andre er medansvarlige. Det er utvalget uenig i. Selv om VG ikke fester lit til klagers forklaring, fritar det ikke redaksjonen fra å kontrollere og dokumentere opplysningene som formidles, eller å ta forbehold i formidlingen.

Kildekritikk og -kontroll er et grunnleggende prinsipp i all journalistikk. Selv om VG foretok korrigeringer etter publisering, kan ikke utvalget se at VG har dokumentert at det er klager som har «hetset» og «harselert» med DN, slik avisen på konstaterende vis har påstått i publiseringen. Utvalget viser her til punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

På dette punkt har Verdens Gang brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2016

Alexander Øystå, Liv Ekeberg, Kirsti Husby, Ellen Ophaug, Eva Sannum, Nina Fjeldheim