Vil ikke stå for Frp-trussel etter bråk i partiet

Onsdag sa Venstre-leder Trine Skei Grande at hun ville felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget. Det ble det bråk av.

– Vi må tåler at det går noen kuler varmt, sier Trine Skei Grande på politisk kvarter fredag morgen.

Og det har det jammen gjort.

I dag starter Venstres landsmøte i Ålesund, og det har ikke vært en pangstart for partiet. På Norstats siste måling er partiet nede på 2,7 prosent og det er opprør etter Venstre-lederens Frp-trussel på onsdag.

Trine Skei Grande skapte nemlig sterke reaksjoner da hun i onsdagens VG sto for følgende budskap: Dersom ikke Frp-leder Siv Jensen frivillig går ut av regjeringen og slipper til KrF og Venstre, vil Trine Skei Grande tvinge seg inn.

To dager med bråk og rabalder senere har pipen en annen lyd.



Dette sa Venstre-Trine i dag



– Lover du å felle Høyre og Frp-regjeringen for å prøve å skape en Høyre-sentrum-regjeringen når du får sjansen? spør NRKs Håvard Grønli på politisk kvarter fredag morgen.



– Jeg kommer ikke til å uttale meg om alle mulige alternativ som kan skje etter et valg. Det jeg skal love velgerne mine, er at vi går til valg på en blågrønn regjering, en Høyre, KrF og Venstre-regjering, svarer Trine Skei Grande.

Hun presses på dette flere ganger, men vil ikke stå for onsdagens Frp-trussel.

– Du har sagt denne uken at du er villig til å felle en Høyre/Frp-regjering. Vil du gjenta den lovnaden for ditt landsmøte og velgerne dine?

– Jeg tror at reporteren har litt problemer med å finne et sitat hvor jeg lover å felle noen regjeringer. Jeg har sagt at det er mange muligheter som kommer til å komme opp etter et valg, sier Skei Grande til NRK på politisk kvarter.

Dette sa Venstre-Trine på onsdag



Onsdag sa hun imidlertid til VG at hun var villig til å felle Solberg-regjeringen.



– Er du villig til felle denne regjeringen for at Erna Solberg skal tvinges til å velge dere?

– Ja, vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan, svarte Trine Skei Grande.



HVA GJØR DE ETTER VALGET? Trine Skei Grande på pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og KrF-leder Knut Arild Hareide, hvor de presenterte nasjonal transportplan. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Reaksjonene internt er sterke



Flere VG snakket med torsdag, undres over hvor lurt det var av partilederen å bruke tvangstrusler mot Fremskrittspartiet over fem måneder før valget. Stortingsrepresentant Abid Raja sa torsdag kveld at Skei Grandes nye strategi kom som lyn fra klar himmel.

– Det kom aldeles som lyn fra klar himmel at vi etter valget skal finne en sak som kan spenne bein på Frp og en ny blåblå regjering. Mange i Venstre mener dette er en håpløs strategi, men ikke så mange vil si det utad, sier Abid Raja til VG torsdag kveld.

Overfor Dagbladet varslet Raja oppvask på landsmøtet.

– Det er svært uklokt å annonsere seks måneder i forveien at vi skal kaste Frp og Høyre ut av regjering, for så å tre inn selv. Reaksjonene internt i Venstre er sterke, men folk biter det i seg, sier Abid Raja, stortingspolitiker for Venstre, til Dagbladet torsdag kveld.

Også sentrale Venstre-folk utenfor Oslo-gryten sa i går at de er overrasket over en slik strategi.

– Venstre er et parti som skal søke gjennomslag og makt. Jeg trodde strategien vår gikk ut på å prioritere en blågrønn regjering der Venstre er med. Utover det bør vi være åpne for ulike løsninger ut fra valgresultatet, sa Venstres super-ordfører Alfred Bjørlo til VG.

