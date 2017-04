Venstres «kronprinspar»: Dette vil de endre

ÅLESUND (VG) Om noen år kan Guri Melby (36) eller Sveinung Rotevatn (29) være leder i Venstre. Da tror de dagens barnetrygd er borte, full sykelønn historie, og pappapermen er likt delt mellom mor og far.

Sentrale kilder i Venstre sier at Rotevatn og Melby kanskje er Venstres største politiske talenter akkurat nå.

De får store oppgaver hos partileder Trine Skei Grande, åpenbart for å trenes til fremtidige toppverv i partiet

Det er to svorne EU-tilhengere som løftes oppover.

Takker alltid ja



Men ser de seg selv som Venstres fremtidige ledere?

– Jeg ser ikke meg selv som fremtidig partileder, sier Guri Melby til VG.

– Men jeg har alltid takket ja til de mulighetene jeg har fått, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier Sveinung Rotevatn.

Uforutsigbart



– Men politikk er en uforutsigbar verden, legger Melby til.

– Ser du deg selv i et visst fremtidig verv, er sjansen stor for å bli skuffet. Så er det et voldsomt press på partilederne. Og jeg misunner ikke Trine den oppgaven hun har nå. Men jeg ser meg selv som en del av en fremtidig Venstre, og jeg håper at jeg om 10 år fortsatt har en sentral plass i partiet.

Rotevatn svarer slik:

Talentene Guri Melby (36)

Fra Orkdal i Sør-Trøndelag

Utdanning: Mastergrad i nordisk fra NTNU, masteroppgave handlet om dialektbruken i TV-programmet Team Antonsen.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra 2013 til 2015, deretter gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre

1.vararepresentant til Stortinget for Oslo Venstre

Leder i Venstres programkomite i 2012-13, nestleder i programkomiteen i 2016-17.



Sveinung Rotevatn (29)

Fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane

Utdanning: Studier i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Førstegangstjeneste som fløytist i HM Gardens musikktropp.

Leder i Unge Venstre fra 2010 til 2013

Innvalgt i Eid kommunestyre fra 2011.Stortingsrepresentant fra 2013

Medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

– Etter nesten fire år på Stortinget har jeg fått stor respekt for at det å være i toppolitikken, er en påkjenning på privatlivet, det tar mye tid, og 70 prosent av tiden går med til å få kjeft fra noen. Så på kort sikt er jobb nummer en å få gjenvalg til Stortinget.

Vil inn i EU etter Brexit



– Er Venstre for EU om 10 år, når et knapt flertall på landsmøtet ikke ville ta stilling nå?

– Så lengre et åpenbart flertall i landsmøtet mener det, vil det komme til utrrykk før eller siden. Etter Brexit må noen ta opp kampen for EU. Når noen går ut, mener jeg at Norge må ta ansvar og gå inn, sier Guri Melby.

– Nei-argumentene har forsvunnet. Nå er det EU som ligger foran i klimapolitikken og økonomisk utjevning, mens frykten var at EU var en miljø-bakstrebersk rikmannsklubb. De som når står på nei-siden, er de som Venstre minst vil identifisere seg med, nemlig de nærsynte, innvandringsfiendtlige proteksjonistene, sier Rotevatn.

Modernisert

Guri Melby mener at hun har fått vært med å modernisere partiet i liberal retning gjennom to opphold i programkomiteen, som utreder partiets fremtidige politikk.

– Jeg har vært med, ikke minst sammen med Trine, på å gi Venstre et mer moderne syn på tidlig innsats og kunnskap. Flertallet i programkomiteen er nå for surrogati, og vi skal vinne kampen om todeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far, sier hun.

Ikke evig borgerlig



– Vil Venstre om ti år fortsatt være på ikke-sosialistisk side av streken?

– Det er allianser på kryss og tvers i norsk politikk. I stedet for å dyrke klassiske skillelinjer mellom borgerlig og sosialistisk, har jeg vært med på å gjøre Venstre som et tydeligere parti, selv om mange mener vi er utydelig, Inn i et valg må vi velge side, men det trenger ikke å vare til evig tid, sier Melby.

– Hvis Frp tar EØS-motstanden helt ut og Venstre blir et ja til EU-parti, så er det ikke så lett å se for seg et felles verdigrunnlag i fremtiden. Men viktigere enn hvem vi samarbeider med fra valg til valg, er at Venstre alltid må søke makt, sier Rotevatn.

– Så da kan det bli aktuelt å søke makt med Ap i fremtiden?

– I år er det riktig å søke makt på borgerlig side, men hvem vet hva som skjer om 12 år. Ap ville ha godt av å tape to valg på rad. Da kan det skje en re-orientering med større interesse for reformer, sier Rotevatn.

