Venstres absolutte krav: Utslippene må ned i 2017

Trine Skei Grande (V) skjerper tonen ytterligere foran budsjettforhandlingene med Høyre og Frp: Utslippene av klimagasser må ned før Venstre kan stemme for statsbudsjettet.

Tirsdag ettermiddag presenterte Venstre-lederen sitt alternative statsbudsjett, og allerede onsdag møter Venstre og KrF til de første budsjettforhandlingene med regjeringspartiene Høyre og Frp i Stortinget.

Venstre foreslår en lang rekke skatte- og avgiftsøkninger for å få ned klimagassutslippene. Partiet vil omdisponere over syv milliarder kroner i skatt og avgifter for å få til det partiet mener er et nødvendig grønt skifte.

VG har tidligere omtalt hvordan Venstre vil gi alle et grønt skattefradrag som motytelse mot høyere avgifter på utslipp.

Øker mest

Dette er noen av forslagene:

– Øke dieselavgiften med 65 øre utover regjeringens forslag: total 1 krone ekstra per liter

– Øke bensinavgiften med 35 øre utover regjeringens forslag: total 50 øre ekstra per liter

– Fjerne avgiftsfritaket for diesel til båtmotorer

– Stanse regjeringens forslag om å redusere årsavgiften for bil

– Innføre en gjennomgående Co₂-avgift på 500 kr. per tonn

– Innføre en ny avgift på plast

– Øke elavgiften med 1 øre /kWh

I tillegg foreslår Venstre altså en rekke lettelser, som kompensasjon for de økte utgiftene for forurensing. Blant disse lettelsene er:

– Innføre miljøfradrag på skatten på 5000 kr. for alle skattytere

– Innføring av fradrag på skatten på ENØK-tiltak i hjemmet

– Skattefritak dersom arbeidsgiver betaler månedskortet ditt

– Nullmoms på kollektivreiser, unntatt fly

– Fjerne årsavgiften for elbiler

– Fjerne omregistreringsavgiften på elbiler

Miljøskattefradrag



Samtidig foreslår partiet også lettelser i skatter og avgifter på i overkant av 7,4 milliarder kroner:

– Et nytt miljøfradrag på skatten er satt til 5 000 kroner for lønnsmottagere og pensjonister.

– Venstre gir et skattefradrag for arbeidsgiver-betalt månedskort på kollektivtransport.

– All kollektivtransport bortsett fra flyreiser får null moms.

– Venstre vil også gi et enøk-fradrag for tiltak i eget hjem på inntil 50 000 kroner pr. bolig.

– Venstre avviser også forslaget om innføring av årsavgift for elbiler.

Tar og gir tilbake



– Krone for krone vil bli gitt tilbake for å sørge for at de som velger de grønne løsningene går i pluss, sier Venstre-lederen.

Og med Venstres tall på bordet, skjerpes tonen ytterligere:

– Jeg går ikke til forhandlingene med noen absolutter. Men en ting er klart for meg, at utslippene skal ned. Med dette statsbudsjettet er vi ikke på vei mot Paris-målene. Enkelte mener jo at budsjettet faktisk øker utslippene, sier Venstre-lederen til VG.

– Hvor langt er Venstre villig til å gå for å få viljen sin?

– Nå har vi snakket om dette i nesten fire år, og nå må vi levere et grønt skifte. Jeg håper at alle fire partiene får til dette sammen. Det vil være en samarbeidskonstellasjon som vi tror på. Da kan jeg gå til valg og så at dette er et samarbeid vi tror på i ytterligere fire år, fordi vi får til noe sammen.

– Og hvis det ikke går, vil det få betydning for videre samarbeid etter 2017?

– Det er regjeringen som skal skaffe flertall for sitt forslag til statsbudsjett. Måten Venstre blir behandlet på, vil påvirke tonen i Venstre-landsmøtet sitt vedtak om samarbeid til våren, sier Trine Skei Grande.