Venstre vil la deg beholde taxfree-posen

ÅLESUND (VG) Et stort flertall på Venstre-landsmøtet avslo partiledelsens krav om å avvikle nordmenns taxfree-ordning, etter å ha hørt Carl-Erik Grimstad be tynt for posen.

Kong Haralds tidligere soussjef på Slottet er nå Venstres toppkandidat til Stortinget fra Vestfold. Det er 48 år siden Vestfold Venstre hadde plass i nasjonalforsamlingen.

Grimstad er nå varaordfører i Tjøme kommune for Venstre, men er helt fersk som stortingskandidat.

Vant over ledelsen



Lørdag ettermiddag ba Grimstad landsmøtet om nåde for taxfree-ordningen, stikk i strid med innstillingen fra programkomiteen og landsstyret:

– Og det sier jeg ikke fordi jeg drikker så mye, men fordi jeg gjerne vil bli valgt til Stortinget, sier Grimstad til VG.

Ordningen sikrer Avinor nærmere tre milliarder kroner i årlige inntekter.

Partiledelsen i Venstre argumenterte både med helseskadelig alkoholforbruk, og klimaskadelige utslipp fra flytrafikken for å få landsmøtet til å arbeide for en avvikling,

PÅ PLASS: Carl-Erik Grimstad på Venstres landsmøte. Foto: Odin Jæger , VG

Avgjørende



– Men nå er det en gang slik at Sandefjord flyplass på Torp er helt avgjørende for næringsutviklingen i Vestfold, og inntekter fra taxfree-salget utgjør en helt vesentlig del av finansieringen. Jeg kunne ikke reise hjem og stilt til valg med noe annet utfall av denne debatten, enn at ordningen ble opprettholdt, sier Carl-Erik Grimstad fornøyd.

Etter at han sluttet på Slottet på 90-tallet, har han engasjert seg tungt i debatten om kongehuset og norsk statsforfatning.

Fredag skrev han et innlegg på NRK Ytring, hvor han oppsummerte sitt syn foran Venstres landsmøte: Kongedømmet kommer til å avvikle seg selv når tiden er inne.

Utrede republikk



Samme kveld vedtok landsmøtet, i et nytt programpunkt, å sette ned et utvalg som kan utarbeide en republikansk styringsmodell for Norge slik at velgerne kan få to alternativer gjennom en folkeavstemning.

– Jeg mener at politiske partier ikke skal bruke tid på dette spørsmålet. En ting er at kongehusets oppslutning i folket er 70 prosent, men dette er ikke noe partiene trenger å ta stilling til. Jeg tror det er over når det er over. Men i dag fungerer kongehuset som et inkluderende element, et viktig lim i vårt samfunn som mange andre land ikke har, sier Grimstad.

