Venstre vil ha blågrønt regjeringssamarbeid

Landsstyremøtet til Venstre er klare på at de ønsker et blågrønt regjeringssamarbeid med med Høyre og Kristelig Folkeparti ved stortingsvalget.

– Et enstemmig landsstyremøte går inn for en blågrønn regjering, forteller partileder Trine Skei Grande til VG.



Videre sier hun til VG at hun misliker at regjeringen noen ganger vender seg til Arbeiderpartiet.

– Det er helt klart at det hadde vært mye bedre med Venstre i regjering, enn en regjering som av og til går til Arbeiderpartiet og lager dårlige løsninger

Enstemmige om blågrønt samarbeid

Landsstyremøte til Venstre ble i helgen enige om at de ønsker et blågrønt regjeringssamarbeid ved stortingsvalget. De setter ned en redaksjonskomité som skal utarbeide forslaget som skal legge fram forslaget på Venstres landsmøte i Ålesund fra 30. mars til 2. april.

Det er stortingsrepresentant Iselin Nybø som skal lede gruppen. Landsstyret bedt om at følgende formuleringer innarbeides i uttalelsen:

«Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Vi deler noen felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, rause fellesskap og nye muligheter. Vi legger kunnskap og forskning til grunn for rammene for politikken. Sammen vil vi kunne gjennomføre det grønne skiftet, legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk.»

Fylkeslederne ønsker ikke Frp-samarbeid

I forkant av landsstyremøtet var VG i kontakt med 18 av 19 fylkesledere i Venstre som er klare på at de ikke ønsker et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

Flere av fylkeslederne er dermed uenige med Venstres stortingsrepresentant Abid Raja, som har åpnet for at Venstre skal samarbeide med Frp.

Fylkeslederne i Venstre var også enige da VG snakket med dem i november og beskjeden til Skei Grande var da glassklar: Fylkesledere er irritert på regjeringen, og mener Venstre bør stå knallhardt på klimakravene - uten å kompromisse.

Prioriterer klima og miljøpolitikk

BLÅGRØNN: Venstre-leder Trine Skei Grande mener de får størst gjennomslag for sin politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Her er hun i Stortinget i november. Foto: Erlend Daae , VG

Venstre understreker i mandatet at de vil i regjering for å få mest mulig gjennomslag for politikken sin. Da vil blant annet følgende være av avgjørende betydning:

* En politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen.

* En politikk som fører til renere hav og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

* En politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle.

* En politikk som sikrer gode oppvekstmuligheter for alle barn, herunder reformer som sikrer barn tilgang på barnehage og SFO uavhengig av familiens inntekt.

* En politikk som bidrar til omstilling og fremvekst av nye bedrifter, herunder en politikk som gir skattelette til de som skaper arbeidsplasser.

* En politikk som sørger for et fleksibelt arbeidsliv, der vi legger til rette for selvstendig næringsdrivende og for delingsøkonomien.

* En politikk som bygger videre på de reformer i offentlig sektor som er iverksatt de siste fire årene, med gode fellesskapsløsninger i helse- og sosialpolitikken.

* En politikk for å desentralisere makt og ressurser, der vi legger til rette for utvikling i både spredtbygde og tettbygde områder.

* En politikk som verdsetter kultur, bygger oppunder frivilligheten og bidrar til å fremme dannelse i samfunnet.

* En politikk og en retorikk som bidrar til å redusere konflikter i samfunnet, og som ikke bidrar til å bygge opp motsetninger mellom folk, by og land.

* En politikk som respekterer, og aktivt, overholder Norges internasjonale forpliktelser i asyl- og utenrikspolitikken.

* En politikk for mer, og ikke mindre, internasjonalt og europeisk samarbeid for å løse felles utfordringer.