Venstre vil by på gratis barnehage for de lavest lønte - uten kutt i barnetrygden

ÅLESUND (VG) Venstre-landsmøtet vil gi lavinntektsfamiliene både gratis barnehage og SFO, men avviste å trekke ned barnetrygden.

Venstres øverste organ ble invitert til å finansiere gratis barnehage og SFO med å gjøre barnetrygden behovsprøvd, men landsmøtets flertall sa like gjerne ja takk til begge deler – for de med lavest inntekt.



Les også om forslaget: Gratis barnehage, men betalt med kutt i barnetrygden

Barnetrygden, som Venstres programforslag ville behovsprøve, vil i Venstres vedtatte modell bli videreført. Partiet vil imidlertid se nærmere på modeller for å omfordele dem.

Hørte på Willoch



Mange hadde åpenbart hørt på tidligere statsminister Kåre Willoch, som på Høyres landsmøte advarte mot å kutte eller fjerne barnetrygden.

Les mer her: Willoch hindret barnetrygd-kutt i Høyre

Landsmøtet vedtok også å erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass.

Snakket for barnetrygd



Venstre-leder Trine Skei Grande leverte en tydelig advarsel mot å røre barnetrygden for de som trenger den mest:

– I Gamle Oslo er det flest fattige familier, og veldig mange barn i hver familie. Det som fungerer er å gi dem en barnehage og en god skole. Det er veien ut av fattigdom, og det er disse familiene som barnetrygden er viktig for, sa Venstre-lederen.

Ble ikke gratis SFO



Akershus-representanten Abid Raja ville prioritere gratis SFO foran gratis barnehage, og et stort mindretall støttet dette forslaget.

Han har lenge villet gå lenger enn landsstyret i Venstre og gi alle barn i Norge fra første til og med fjerde trinn et gratis SFO-tilbud.

Selv om dette er kostnadsregnet til 4 milliarder kroner på årsbasis, mente Raja at det er verd pengene

Les også: Rajas drømme-SFO

– SFO bør være et gode som alle barn får på skolen uavhengig av foreldrenes økonomi. Skolefritidsordningen bygger selvtillit og mestringsfølelse i ungene, sa Abid Raja til VG før voteringen.

Etter voteringen sa han at vedtaket var et godt steg fremover, selv om hans modell ikke vant helt fram.

PS: I en tidligere versjon av denne artikkelen meldte VG at Venstre vil by på gratis barnehage for alle, og gratis SFO for lavinntektsfamilene. Det riktige er at Venstre vil begrense også gratis barnehage til lavinntektsfamilier.