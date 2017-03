Venstre vender KrF ryggen: Vil fjerne kontantstøtten

Venstre angriper en av KrFs viktigste kjernesaker: De går inn for å fjerne kontantstøtten.

Nestleder Guri Melby i Venstres programkomité bekrefter at komiteen innstiller på at Venstre skal jobbe for å fjerne kontantstøtten.

– Venstre mener at kontantstøtten bør avskaffes. Et flertall i landsstyre har også gitt sin tilslutning, så det er god sjanse for å få flertall på landsmøtet til helgen, sier Melby.

Kontantstøtten Ble innført av Bondevik-regjeringen i 1998, for ettåringer, som ble utvidet året etter til også å gjelde toåringer.

Støtten til toåringer ble fjernet i 2012.

Støtten økes fra august til 7500 kroner måneden pr. barn, hvis de ikke går i barnehage og 3750 kroner hvis barnet er under 50 prosent i barnehage.

Her er hennes fremste argumenter:

– For det første holder kontantstøtten mange kvinner borte fra arbeidslivet. For det andre bidrar den til at barn som burde vært i barnehagen, ikke er i barnehagen; det gjelder spesielt barn med innvandrerbakgrunn. Det betyr at det både ut ifra likestilling og integrering, er fornuftig å fjerne kontantstøtten.

Utfordrer KrF



Hun varsler at KrFs hegemoni i kampen om kontantstøtten er over.

– Kontantstøtten er gammeldags og står i veien for en god familiepolitikk. Vi tar ikke taktiske hensyn til KrF og de kan ikke lenger ta det for gitt at de får gjennomslag for støtte til å videreføre kontantstøtten, sier Melby, som også sitter i Venstres sentralstyre.

– Er ikke dette det samme som å be om skilsmisse fra KrF?

– Det kan du si, men det er slik at det er politisk uenighet i en del saker mellom KrF og Venstre. Det er ikke uvanlig.

Hun sier Venstre ønsker å ta føringen i familiepolitikken.

– Ja, vi har som ambisjon å ha førerrollen i familiepolitikken. Vi mener det er tilgang til barnehageplass er mye viktigere enn kontantstøtten.

Melby sier de har tung faglig støtte.

– Fem utvalg har konkludert med at kontantstøtten bør fjernes. Så vi har faglig støtte.

Vil fjerne kvinne-skattefradrag



Hun sier de vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte til familier som ikke har fått tilbud om barnehageplass, eller som av andre særlige grunner ikke kan ha barn i barnehage. I tillegg ønsker partiet å fjerne skatteklasse 2.

– Det er et fradrag for ektefeller med lav eller ingen inntekt, som i hovedsak er kvinner. Vi mener den bidrar til at kvinner ikke jobber eller jobber lite: Det lønner seg ofte for familieøkonomien at hun ikke jobber mer. Derfor bør ordningen fjernes. Vi mener det er viktig å tilrettelegge for at begge foreldrene kommer i jobb, og at dette sikrer en bedre økonomi for barna.

Hun sier det kan bidra til et generelt lavere skattenivå.

– Vi ønsker å fjerne skatteklasse 2 og andre særfradrag. Det kan bidra til en generell reduksjon av inntektsskatten.

Venstres nei til kontantstøtte, kan gi flertall for å fjerne ordningen. Både i Frp, Høyre og Ap er det sterke krefter som vil fjerne ordningen.

KrF avviser



KrF mener den faglige kritikken mot kontantstøtten er feil.

– Kontantstøtte er kun for ettåringer: De utgjør altså ikke et hinder for at barn ikke går i barnehage før skole. Og det er ingen automatikk i at fjerning av kontantstøtte fører kvinner ut i arbeid. Spesielt for innvandrerkvinner er det andre utfordringer som er avgjørende, som språkopplæring og arbeidstrening, i tillegg til kulturelle barrierer, sier andre nestleder Olaug Bollestad.

– Når det gjelder likestillingsperspektivet: KrF ønsker at flere fedre skal benytte seg av muligheten til å være hjemme med ettåringen sin. Vi er derfor svært glade for utviklingen: I 2008 var kun 1 av 10 kontantstøtte-mottagere menn, i 2015 var 1 av 4 menn. Denne trenden vil fortsette, spesielt fordi KrF har fått økt satsen fra august i år, sier Bollestad.