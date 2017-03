Venstre-Trines nye løfte til velgerne: – Jeg kan ikke garantere noe som helst!

ÅLESUND (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande åpner for at Høyre/Frp-regjeringen likevel kan få fortsette etter valget, bare dager etter at hun varslet regjeringens død.

– Det var dumt av meg å bruke ordet «tvinge» i intervjuet med VG tidligere i uken. Dette handler om styrkeforholdet på borgerlig side. Det er ikke kaotisk. Det er to alternativer, en Høyre/KrF/Venstre-regjering og en Høyre/Frp-regjering, sier Trine Skei Grande til VG.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Venstre sliter. Med seg selv.

Denne uken har Grande skapt storm i eget parti etter at hun til VG onsdag varslet at hun ville felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget for selv å komme inn i regjering.

Raja-refs



Etter å ha fått refs fra flere i eget parti, deriblant stortingsrepresentant Abid Raja, trekker nå Skei Grande uttalelsene tilbake. Men dersom du vurderer å stemme Venstre til høsten er det høyst uklart hva hun vil gjøre med makten hun får.

For fire år siden lovet nemlig Grande at hun ville støtte en borgerlig regjering uansett dersom det ble et borgerlig flertall på Stortinget.

Den garantien kan velgerne se langt etter nå.

DÅRLIG STEMNING: Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen orienterer om Nasjonal transportplan sammen med blant annet Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide for to uker siden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Det er ikke så enkelt. Da tar vi bort våre muligheter til å forhandle. Vi ønsker å ha en blågrønn regjering. Skal vi få det må vi ha et borgerlig flertall. Jeg mener at Venstre hører til på borgerlig side. Jeg har til og med stått på Høyres landsmøte og sagt at det bare er to borgerlige partier i Norge, Høyre og Venstre. Noe mer enn det har ikke jeg behov for å si, sier Grande til VG fredag kveld.

Garantien som ikke er en garanti



– Når du sier at det vil ta bort muligheten deres til å forhandle, så er jo den eneste åpningen du da kommer med at du kan samarbeide med noen partier på ikke-borgerlig side, som Arbeiderpartiet.

– Garantien er jo ganske lik som det vi vedtok for fire år siden.

– Bortsett fra at det ikke er en garanti.

– Forskjellen er at vi har bevist i fire år at vi kan samarbeide og få gjennomslag på borgerlig side, og vi tror vi skal få til det videre. Det er jo en forskjell på det som skjedde i 2013.

– Hva får de velgerne som stemmer på Venstre?

– De får en blågrønn regjering.

– Det kan du jo ikke garantere?

– Nei, jeg kan ikke garantere at vi vinner valget. Jeg kan ikke garantere noe som helst!

– Kan du ikke engang garantere at du ikke vil samarbeide med Arbeiderpartiet?

– Jo! Altså, jeg sier at vi skal ha en blågrønn regjering. Og da må du spørre Frp, da, om de vil ha en blågrønn regjering eller en Arbeiderparti-regjering. Du får spørre de andre partiene. Spør hva Erna Solberg vil velge når hun har to alternativer.

– Vil du si at du ikke vil støtte en regjering du selv ikke deltar i, slik som Frp?

– Nei, det sier ikke vi. Vi er villige til å forhandle. Vi er villige til å finne gode løsninger. Det er politikken som avgjør.

– Det du sier nå er at en stemme på Venstre kan være en stemme på fortsatt Høyre/Frp-regjering?

– Vi ønsker en blågrønn regjering.

– Du sier dere kan forhandle. Det betyr jo at dere ikke trenger å sitte i regjering?

– Nei, en stemme på Venstre er en stemme på en blågrønn regjering. Jeg skjønner ikke hvorfor Venstre er det eneste partiet som skal svare på alle mulige alternativer.

– Det er jo fordi dere er det partiet som fremstår mest utydelig om dette.

– Nei. Erna Solberg sier hun går til valg på fire partier, og det er jo noe vi alle vet at ikke er mulig. Det er ingen som spør henne «hva skal du garantere?», sier Venstre-lederen.

Listhaug-løfte?



En av Venstres største kvaler med å støtte dagens Høyre/Frp-regjering er at de sikrer statsrådsjobb for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

– Kan velgere som ikke vil ha Listhaug i regjering trygt stemme på Venstre?

– Ja, slår Grande fast.

– At du ikke vil beholde Frp i regjering, er det et løfte du kan gi velgerne?

– Jeg vil gi et løfte til velgerne om at jeg skal kjempe for en blågrønn regjering.

– Men dette betyr jo ingenting? Det eneste du er villig til å love er at du skal jobbe for en blågrønn regjering, ellers er alle muligheter åpne.

– Vi har sagt at vi ønsker et borgerlig flertall hvis vi skal få til vårt regjeringsalternativ.

– Ellers er alle muligheter åpne? Du vil ikke utelukke noen ting?

– Alle muligheter åpne? Det er politikken som bestemmer. Om du leser remsen om politikk, kommunereform, som er kjempeviktig for Venstre, så kan du utelukke noen partier, sier Grande.