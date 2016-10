Venstre-Trine vil utslette Frps bompengekutt

STAVANGER (VG) Som om ikke stemningen var dårlig nok fra før, krever Venstre at Høyre/Frp-regjeringen både må fjerne bompengelettelsene og kutte to milliarder på bilveier i budsjettet for neste år.

Venstre-leder Trine Skei Grande gjør ingen forsøk på å blidgjøre Frp når hun legger frem sitt alternative samferdselsbudsjett tirsdag neste uke.

Venstre-lederen kommer der til å rasere Frps forslag til kompensasjon for bilistene når hun foreslår å fjerne det varslede kuttet i bompengesatser på 500 millioner kroner, viser budsjett-tall som Venstre har delt med VG.

Skattelettelse på forurensing



Slik foreslår Venstre å endre samferdselsbudsjettet: Her kutter de:



Kutter 2 mrd. til vei og regjeringens forslag til reduksjon av bompenger

Reduksjon av Riksveiinvesteringer med 1 mrd.

Reduksjon av tilskudd til Nye Veier A/S med 500 mill

Kutter den foreslåtte reduksjon av bompengesatser på 500 mill

Og her bruker de pengene:

900 mill mer til kollektivtrafikk

600 mill mer til belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk

300 mer til Bymiljøavtaler

800 mill mer til jernbane

Jernbaneinvesteringer 300 mill

Jernbane drift og vedlikehold 200 mill

Forsering av Inter-city prosjekt 300 mill

362.5 mill mer til gang og sykkelstier

– Regjeringens forslag til reduksjon av bompenger er i realiteten en skattelettelse på fossile biler og forurensing. Det er heller ikke i tråd med et grønt skatteskifte, hvor hensikten er å bidra til betydelig reduksjon i klimagassutslippene. Det er derfor mer fornuftig og mer miljøvennlig å bruke disse pengene på bedre kollektivtrafikk, jernbane og sykkelstier, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til VG.

Men han og Grande er ikke forsynte fra Frp-fatet i budsjettet etter å gaflet nedpå bompengelettelsene:

Venstre vil også sable ned hele to milliarder kroner fra Høyre/Frp-regjeringens foreslåtte satsing på bilveier.

– Vi reduserer økningen i bilveier, og flytter pengene over på jernbane og sykkelveier. Vi er enige om at det meste av trafikkveksten skal tas med gående og syklende. Da må vi fortsette den satsingen som vi gjennom flere år har bygget opp, sier Elvestuen.

Budsjettet avslører: Frp øker bensinprisen mer enn de sa

Stappfulle tog



Isteden skal pengene gå til økte investeringer og vedlikehold av jernbanen og sykkelveier.

– Det er fordi togene er stappfulle. Vi må få opp kapasiteten, og alt kan ikke være en gang i fremtiden. Vi må gjøre dette nå, og jernbanen har et enormt uutnyttet potensial, sier Elvestuen.

– Dette er et direkte angrep på en av Frps viktigste satsinger i budsjettet?

– Nei, dette er en tydelig prioritering fra vår side. Den har vi gjort i årevis.

– Så her tror du Frp kommer til å juble?

– Dette er vårt forslag, også skal vi nå inn i forhandlinger, sier Elvestuen.

Veldig viktig for Frp



I Frp er de ikke overrasket over Venstres bompenge-angrep.

– Her utfordrer de oss på noe de vet er veldig viktig for Frp. Dette gjør forhandlingene enda mer spennende. Bompengene er en veldig viktig del av vår grønne pakke. Dette gjør det vanskelig for oss. Venstre krysser den smertegrensen, men det gjenstår å se hva de kommer med i forhandlingene, sier Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi.

Mandag og tirsdag neste uke presenterer KrF og Venstre hele sine alternative budsjetter, og forhandlingene er ventet å bli svært krevende.

Men tirsdag var KrF-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande på kosetur til Stavanger med statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp). I tillegg til å besøke verft, universitet og sykehjem, minnet de hverandre på den gode stemningen for tre år siden.

Men det er lenge siden nå, selv om statsministeren tviholder på den:

– Det er godt samhold på borgerlig side og mellom oss partilederne, men jeg tror det er viktig at også minner hverandre på hva vi har fått tog hvilke prosjekter vi står sammen om. Da tror jeg sånne reiser som dette er med på å bygge de gode relasjonene, sier Solberg til VG.