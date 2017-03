Venstre-Trine vil felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget

Dersom ikke Frp-leder Siv Jensen frivillig går ut av regjeringen og slipper til KrF og Venstre, vil Trine Skei Grande tvinge seg inn.

– Vi ønsker en blågrønn regjering og vi kommer til å bruke makten vår på å få det til, sier Venstre-lederen til VG.

Til helgen har Venstre landsmøte i Ålesund. Der skal partiet bestemme seg for hvilken strategi de skal velge dersom det blir borgerlig flertall etter valget.

Morna, Siv!



I dette intervjuet med VG varsler Trine Skei Grande en strategi som kan bety full krig på borgerlig side: Hun vil felle dagens regjering etter valget.

– Vi vet at Venstre kommer til å bli avgjørende for om det i det hele tatt blir et borgerlig flertall. Og den makten må vi få stå fritt til å bruke. Etter valget har vi ingen samarbeidsavtale lenger.

– Holder du muligheten åpen for at Høyre og Frp kan få fortsette i regjering etter valget?

– Nei, den makten må vi kunne bruke.

– Til hva da? Det høres ut som om du bare sier at dere ønsker en annen regjering, men så etter valget vil ikke det få noen reelle konsekvenser.

– Jo, vi ønsker en blågrønn regjering og vi kommer til å bruke makten vår på å få det til.

Tvinge seg inn



– Du vil felle Høyre/Frp-regjeringen for å få ut Frp?

– Statsministeren må finne ut hva som er grunnlaget for hennes makt. Det gjorde vi i 2013 og endte med en samarbeidsavtale. Nå sier vi at vi ikke vil ha en samarbeidsavtale, men en blågrønn regjering.

– På grunn av at vi ikke har investitur, så kan Høyre/Frp-regjeringen fortsette etter valget selv om dere ikke har en samarbeidsavtale.

– Ja, til hun ikke har flertall for en sak.

– Nettopp, og derfor spør jeg: Er du villig til felle denne regjeringen for at Erna Solberg skal tvinges til å velge dere?

– Ja, vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan, sier hun.

KRISEFORLIKET: Trine Skei Grande på pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og KrF-leder Knut Arild Hareide hvor de presenterte budsjettenigheten for 2017-budsjettet 3. desember. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Felles verdier



Norske regjeringer utpekes av Kongen, og må ikke ha et flertall i Stortinget bak seg for å tiltre. Derimot må regjeringen ikke få flertallet i Stortinget mot seg. Hvis det skjer, kan den bli tvunget til å gå av, såkalt negativ parlamentarisme.

Grande sier hun vil ha Frp ut av regjering blant annet fordi hun mener Siv Jensens parti står for helt andre verdier enn Høyre, KrF og Venstre.

– Jeg vil gjerne ha en regjering som jobber på noen felles verdier. Det handler om mangfold, toleranse og om ikke å bygge opp konflikter i et samfunn. Det er det Senterpartiet holder på med nå med by mot land, og som Frp også har hatt tradisjon for. Å gå samarbeide med de populistiske partiene ligger ganske langt fra det som har vært tradisjonen på borgerlig side, sier Venstre-lederen.

Ingen suksess



Etter at de fire borgerlige partiene kapret flertallet på Stortinget i valget i 2013 har samarbeidet på borgerlig side ikke vært noen suksess for Venstre på meningsmålingene.

For mars måned viser politikk-nettstedet Pollofpolls' gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger at Venstre ligger på 3,9 prosents oppslutning. Partiet har opplevd et markant fall etter høstens heftige krangel om drivstoffavgiftene.

– Det ultimatumet vi ble utsatt for fra regjeringen i høst om bensin- og dieselavgiftene har vært utrolig skadelig for oss. Det har gjort at alle våre seire har druknet i konfliktene på borgerlig side, sier Grande, og legger til:

– Det fikk det til å se ut som om vi bare har konflikter. Det gjør Venstre til et smalt miljøparti, fordi det bare blir det som synes. Det store lærerløftet vårt synes ikke, kampen mot barnefattigdom synes ikke og alle de andre sakene hvor vi virkelig har fått til noe blir ikke synlig fordi det ultimatumet og konfliktene kommer i veien. Det må både statsministeren, Siv og også jeg ta ansvar for, sier Grande.

– Men dere gjorde det ikke noe bra på målingene før forhandlingene i fjor heller.

– Nei, men vi klarte ikke å bruke den anledningen som det var.

– Dyrker dere nederlag?

– Det hender nok at vi gjør det, ja. Men det er fordi det er så mye endringsvilje i Venstre, sier Grande.