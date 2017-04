Venstre-Trine får kjeft fra Bellona-Frederic

ÅLESUND (VG) Bellona-sjef Frederic Hauge beskylder Trine Skei Grande for å undergrave Venstre-landsmøtets vedtak om å stoppe en ny runde med tildeling av leteblokker Barentshavet.

Hauge hevder at Venstre har makt til å stoppe hele den 24.konsesjonsrunden (se faktaboks), dersom partiet manner seg opp overfor samarbeidspartnerne i regjeringspartiene Høyre og Frp.

– Venstre bør kunne klare å stoppe denne tildelingsrunden med godt gammeldags politisk press og gode argumenter. Men det skjer ikke dersom partilederen har tenkt å opptre illojalt mot landsmøtets vilje, selv om hun tapte den voteringen, sier Frederic Hauge til VG.

Lørdag kveld sa Venstre-leder Trine Skei Grande til VG at hun var i tvil om landsmøtets vedtak om å forsøke å stoppe 24.konsesjonsrunde i det hele tatt var mulig å gjennomføre. Årsaken er at tildelingene ikke kommer til Stortinget, men avgjøres av Solberg-regjeringen,

MENER HUN UNDERGRAVER: Frederic Hauge i Bellona likte ikke at Trine Skei Grande ikke kunne love at olje-vedtaket på hennes eget landsmøte kan oppfylles. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg vet ikke helt hvordan vi skal operasjonalisere dette, sa Venstre-lederen til VG.

Men søndag formiddag hadde partiledelsen avklart at de nå vil stemme med SV og MDG i Stortinget tirsdag, for et forslag de tidligere har avvist, om å avslutte tildeling av blokker i norsk sektor i Arktis.

24. konsesjonsrunde * Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) lyste 13. mars ut 102 blokker i 24. konsesjonsrunde, ni i Norskehavet og 93 i Barentshavet. * Utlysningene er basert på nominasjoner fra 22 oljeselskaper. Det er også varslet tildelinger i såkalte forhåndsdefinerte områder senere i år. * Oljeselskapene får dermed tilgang til en bredere meny enn noen gang i Barentshavet. Høringsfristen er satt til 2. mai. Kilde: NTB

– Trine Skei Grande må sette seg ned og se på mulighetene, før hun bare avlyser hele vedtaket, sier Frederic Hauge.

Skremt over sikkerheten



Han mener at Venstres beste argument er det Bellona mener er dramatisk svekket sikkerhet på oljeplattformene som følge av lav oljepris og kostnadskutt:

– Jeg er skremt over det som har skjedd med sikkerheten. Det har vært en serie svært alvorlige hendelser i år, og det har vært nære på miljøkatastrofer flere ganger. Men hvis ikke Venstre engasjerer seg, starter boreprogrammet rundt Bjørnøya med det jeg vil kalle for «First Price»-rigger, sier Hauge.

Nå ber han ber Venstre utnytte mulighetene i samarbeidsavtalen med regjeringspartiene og KrF til å overtale regjeringen til å stoppe den 24.konsesjonsrunden.

Vil be om møte



Trine Skei Grande sier til VG at hun vil lytte nøye til Bellonas råd:

– Jeg tar gjerne et møte med Frederic Hauge om dette. Jeg har alltid ment at han har gode argumenter. Det har han åpenbart i denne saken også, sier Venstre-lederen.

Hun mener at landsmøtevedtaket gir partiledelsen mulighet til å jobbe langs flere linjer i denne saken:

– Vi skal måle all ny oljeaktivitet opp mot Paris-avtalen, som regeringen også har forpliktet seg til. Så er spørsmålet om det er lønnsomt å gå så langt nord i Barentshavet. Staten har allerede tapt mange milliarder kroner på leting som aldri førte til produksjon, Så må vi vurdere sikkerheten nøye. ut fra at det rår ekstreme naturforhold i Barentshavet, sier Trine Skei Grande.

