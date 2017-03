Venstre-ledere: Vil i regjering med Høyre og KrF

Flere Venstre-fylkesledere ønsker ikke en regjering med Frp.

VG har snakket med 18 av 19 fylkesledere i Venstre i forkant av partiets landsstyremøte, som holdes i helgen.

Venstre-fylkeslederne er enige i at de ikke ønsker et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet.

Plan A for Venstre frem mot stortingsvalget i 2017 er en blågrønn regjering med Høyre og KrF, og den stiller alle fylkeslederne VG har snakket med seg bak.

– Vi går til valg på en regjering med Venstre, Høyre og KrF. Det er den regjeringen som vil kunne gjennomføre mest av Venstres politikk og ha størst manøvreringsrom i Stortinget, sier Espen Ophaug, fylkesleder for Oslo Venstre.

Partileder Trine Skei Grande har tidligere uttalt i NRKs Politisk kvarter at det ikke vil bli en firepartiregjering med Venstre, Høyre, KrF og Frp.

Flere utelukker helt Frp-samarbeid

Syv av fylkeslederne i Venstre uttrykker overfor VG at de ønsker å avslutte samarbeidet helt med Fremskrittspartiet etter stortingsvalget, mens andre vil ikke ta et standpunkt før landsmøtet har sagt sitt.

Flere av fylkeslederne er dermed uenige med Venstres stortingsrepresentant Abid Raja, som har åpnet for at Venstre skal samarbeide med Frp.

– Den politiske avstanden mellom Venstre og Frp er for stor til at vi kan sitte sammen i regjering. Utviklingen rundt statsbudsjettet viser at det har blitt vanskeligere og vanskeligere å samarbeide, sier Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre.

– Jeg ser ikke på et videre samarbeid med Frp som aktuelt, annet enn fra sak til sak. Vi vil distansere oss fra Frp, og vi vil ikke være med på deres asylpolitikk og miljøpolitikk, sier Ola Betten i Møre og Romsdal Venstre.

– Vi må bort ifra Frp, og jeg ønsker at vi trekker oss fra samarbeidet med Frp umiddelbart etter landsstyremøtet, dersom resultatet der blir at vi går til valg på en blågrønn regjering, sier Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre.

SAMARBEIDSAVTALE: Etter stortingsvalget i 2013 dannet Høyre og Frp regjering, mens Venstre og KrF inngikk en samarbeidsavtale. Fra venstre Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Krister Sørbø , VG

Angrer ikke på samarbeidsavtalen

De 18 fylkeslederne som VG har snakket med mener alle at det var riktig av Venstre å inngå en samarbeidsavtale med Høyre-Frp-regjeringen i 2013.

– Det var en riktig vurdering i 2013. Vi har fått til et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, og det ville aldri skjedd uten en forpliktende samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidet har vi også fått til en god løsning for asylbarna og et jernbaneløft gjennom Nasjonal transportplan, sier Ophaug i Oslo Venstre.

– Venstre har fått betydelig gjennomslag med den samarbeidsavtalen, og det var riktig å gjøre det da. Men jeg tror ikke at det er fornuftig å videreføre den, sier Hans Martin Storø i Nord-Trøndelag Venstre.

Flere av Venstre-fylkeslederne mener at det ikke er aktuelt med en ny samarbeidsavtale etter dagens modell, hvor Venstre ikke er i regjering, men likevel har et formalisert samarbeid.

Venstre holder sitt landsmøte i Ålesund fra 30. mars til 2. april, og der blir det bestemt hvem partiet skal samarbeide med ved stortingsvalget.