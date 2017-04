Venstre i motvind: Havner under sperregrensen igjen etter landsmøtet

Venstre-landsmøtet har ikke gitt partiet medvind. De havner nok en gang under sperregrensen.

– Det er en måling vi ikke er fornøyd med, og vi tar de dårlige målingene på alvor, sier Venstre-nestleder Terje Breivik til VG.

På VGs ferske Infact-barometer får Venstre bare 3,7 prosent i oppslutning, og målingen viser et klart rødgrønt flertall.

Venstre-nestlederen sier han normalt sett ville forventet en positiv effekt av landsmøtet, men ikke denne gangen.



– Den opptaket vi hadde til landsmøtet, med det bildet som ble tegnet i forkant av landsmøtet, gjorde det litt mer krevende enn normalt. Landsmøtet som sådan var utrolig bra og visste jo et parti med både et stort politisk bredde og stor entusiasme og pågangsmot, sier Breivik.

Tøff inngang til valgkampen



Få dager før landsmøtet skapte Venstre-leder Trine Skei Grande bølger da hun i et VG-intervju svarte «ja» på spørsmål om hun var villig til å felle Frp/Høyre-regjeringen. Hun ble møtt med refs fra sitt eget parti og gikk i løpet av landsmøtet tilbake på påstanden.



I Infact-målingen som ble tatt opp nå på fredag og mandag, altså etter landsmøtet, får Venstre bare 3,7 prosent oppslutning og mister med det seks av sine ni mandater i Stortinget. Nedgangen fra mars er på 1,4 prosent – som ikke er utenfor feilmarginen.

Pollsofpolls, som sammenfatter norske meningsmålinger, viser at Venstre i snitt har målt på 3,5 prosent i april, mot 3,9 i mars.

– Er du enig eller uenig i påstanden «Venstre sliter nå»?

– Ja altså, dette er en måling som viser at vi har en inngang til valgkampen som gjør at vi må jobbe hardt for å jobbe et godt valg, svarer Venstre-nestleder Breivik.



– Vi må bli flinkere til å kommunisere



– Hva er det aller viktigste for at Venstre skal løfte seg på meningsmålingene nå?

– Vi må bli enda flinkere til å kommunisere med velgerne, det handler jo om alt fra dørbanking, tradisjonelle medier, medieoppslag, aktiv bruk av sosiale medier og selvsagt å snakke om egen politikk i størst mulig grad, sier Breivik.

Han påpeker at de må bredde ut partiet.

– Landsmøtet viste at Venstre er mer enn miljøpartiet på borgerlig side. Vi er et skoleparti som satser på lærerne og vi er et næringsparti som heier frem gründerne. Vi må vise at Venstre har hatt store gjennomslag i skolepolitikken gjennom lærerløftet, og at vi har sikret gründere bedre sosiale rettigheter og større tilgang på risikokapital, sier Breivik.

– Den blå blokken får bare 72 mandater i denne målingen, mot 92 på rød side. Føler dere på at et borgerlig flertall og Erna Solberg som statsminister kan ryke hvis dere ikke klarer å mobilisere flere velgere?

– Nei, målingen viser jo hvor viktig det er at folk som ønsker borgerlig flertall stemmer på Venstre og bidrar til at borgerlig side får flertall. Venstre på rett side av sperregrensen vil utløse mange mandat på borgerlig side, svarer Breivik.

Ingen garanti for borgerlig regjering



Før valget i 2013 gikk Venstre ut og garanterte for at et borgerlig flertall skal gi borgerlig regjering. Den garantien har de ikke villet gi denne gangen.

I den ferske InFact-målingen lekker Venstre flest velgere til Ap, Høyre og Sp.

– Venstre har størst velgerutveksling med Ap og H, med den naturlige forklaringen at vi er et sentrumsparti, og et parti som kombinerer det beste av rødt og blått. Vi har en nærings- og finanspolitikk som Høyre tidsvis misunner oss, og et sosialt engasjement som venstresiden har problemer med å «matche», sier Breivik.

Det er 152 dager til stortingsvalget og per nå ser Venstre ut til å ligge på feil side av sperregrensen.

