Skei Grandes storoppgjør med SVs barnehageforslag: – Utrolig kvinnediskriminerende

GARDERMOEN (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande mener SVs forslag om å forby utbytte i barnehager er kvinnediskriminerende. En helt søkt påstand, kvitterer SV.

Den største saken på SVs landsmøte i helgen er de fire kravene de vil stille til Arbeiderpartiet hvis de skal samarbeide etter valget. SV vil ha forbud mot å ta ut profitt i barnehager, barnevern, asylmottak og sykehjem.

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke nådig i sin dom over dette kravet.

– Det er utrolig kvinnediskriminerende, for det SV gjør er at de som leverer tjenester innenfor de klassiske kvinneyrkene ikke skal få ta ut utbytte, sier Venstre-lederen til VG.

– Hvis du kjører taxi for kommunen, graver for kommunen, måker eller leverer IKT-tjenester, kan du ta ut, men hvis du leverer innenfor klassiske kvinneyrker i omsorgssektoren, skal du ikke få ta ut utbytte, sier hun.

– Lite respektfullt gjort



SV vil gå til kamp på at offentlige skattepenger ikke skal havne i lommene på velferdsprofitører. Det er derfor de vil ha et forbud mot å ta ut profitt hvis du driver barnehage.

Skei Grande hevder SV vil ødelegge for de samme damene som gjorde en innsats for at SV skulle nå målet om full barnehagedekning.

– Det er veldig mange kvinner som er gründere innenfor helse- og omsorgssektoren. Nå skal de ta fra dem det som de har investert og brukt livet sitt på, som for eksempel å bygge en barnehage. Jeg synes det er veldig lite respektfullt gjort, sier Skei Grande.

Kirsti Bergstø (SV)

SV: – En helt søkt påstand

Skei Grande mener SV-forslaget både er kvinnediskriminerende og hindrer innovasjon i offentlig sektor.

– Bruker du livet ditt på å bygge et godt tilbud for unger og bygger en barnehage, skal du ikke få ta ut utbytte. Bruker du livet ditt på å grave for kommunen eller bygge opp en tjeneste for å kjøre pasienter i en taxi, skal du få tjene penger, sier Skei Grande.

Kirsti Bergstø er innstilt som ny SV-nestleder og står fjellstøtt bak forslaget om profittforbud i barnehagene. Til Skei Grandes påstand om at forslaget er kvinnediskriminerende, sier hun:

– Det synes jeg er en helt søkt påstand, fordi dette handler om synet på velferd og hva likestilling skal være, sier Bergstø til VG.

– Det er et av de store veivalgene som må tas til høsten. Det er dypt urimelig at skattepenger går til privat profitt, i stedet for velferd, sier hun.

Venstre-leder Trine Skei Grande og SV-leder Audun Lysbakken

– De damene som har bygd opp barnehager og helsetjenester, hvorfor skal ikke de – som Skei Grande sier – få tjene penger når du kan tjene penger på å kjøre taxi?

– Fordi barnehage ikke skal være butikk og fordi det er helt grunnleggende forskjell på å levere velferdstjenester og å delta som etablerere på et åpent marked. Det skillet ønsker SV å banke ned, sier Bergstø til VG.

– Vi mener at likestilling handler om trygge, forutsigbare, gode arbeidsforhold, faste og fulle stillinger og et arbeidsliv med rammer som gjør at man kan delta som kvinner og med forskjellig livssituasjon, sier Bergstø.

