Nå er hun «Krise-Trine»: Venstre landets minste parti på VG-måling

Krisen i Venstre går ikke over. Tre måneder før valget leder Trine Skei Grande det minste partiet på VGs måling, og fortsetter å snuble seg inn mot valgdagen.

På VGs juni-måling faller Venstre med 0,6 prosentpoeng til en oppslutning på 3,2 prosent.

– Dette er forferdelig dårlig, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Lekker som en sil



Så lav oppslutning har Venstre bare fått på VGs målinger i januar i år og januar i fjor - altså rett i etterkant av de heftige budsjettkranglene med Høyre og Frp.

– Nå ser det ut som Venstres appell smalner betydelig. I denne målingen er det kun 40 prosent av dem som stemte på Venstre i 2013 som vil stemme på dem igjen. De lekker til samtlige øvrige partier. Mest til Arbeiderpartiet og Høyre, men også 10 prosent til Senterpartiet og 6 prosent til MDG - og tilsiget fra andre partier er svært begrenset, sier fagsjef Knut Weberg i InFact, som utfører målingene for VG.

Men på målingen er det også en annen overraskelse: Alle de andre partiene får større oppslutning enn Venstre - inkludert Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Rødt øker

– Jeg skjønner godt at velgerne er lei av Frp og Høyres haleheng, som Venstre nå har vært i fire år. Så er jeg glad stadig flere får øynene opp for Rødt. Vi er med og styrer i viktige byer som Oslo, Bodø og Tromsø. Der har vi vist at Rødt er et parti folk kan stole på, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Stortingsrepresentant og talsperson Rasmus Hanson er strålende fornøyd over å være et større parti enn Venstre:

– Det er gledelig hvis miljøvelgere skjønner at det er MDG som skaper forskjell i norsk klimapolitikk. Vi har vist hva MDG med makt kan gjøre i Oslo. Vi er partiet miljøvelgere bør stemme på, sier Hansson.

Må stemme Venstre for å få Erna



Til og med sekkeposten «Andre partier» får samlet sett større oppslutning enn Norges eldste parti.

– Dette viser at vi må jobbe masse, men det er vi vant til, sier Trine Skei Grande.

– I øyeblikket er dere Stortingets minste parti?

– Ja, men det er også klart på denne målingen at Erna Solberg ikke blir statsminister hvis ikke Venstre er over sperregrensen. Jeg håper det alvoret siger inn over folk nå.

– Så hovedgrunnen til at folk bør stemme Venstre, det er nå at Erna Solberg fortsatt skal være statsminister?

– Nei, det finnes mange argumenter for å stemme Venstre, blant annet en bedre skole- og miljøpolitikk, sier hun, og legger til:

– Jeg har drevet med politikk for Venstre siden en gang på 80-tallet. Jeg kan bare huske en gang hvor vi lå veldig godt an i mai og juni. Så jeg er bekymret, men jeg vet at det går an å fikse, sier Grande.