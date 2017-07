Abid Raja vil kompensere ungdoms valgkamparbeid med en attest, effekter og en Venstre-anorakk. Det får LO til å reagere.

Stortingsrepresentant for Venstre, Abid Q. Raja, møter sterk kritikk fra LO og på Twitter etter at han delte en utlysning (ekstern lenke) med meldingen «Til ungdommen: Vil du ha erfaring med valgkamp? Jeg søker traineer. Du får lite betalt men må jobbe mye».

Her tilbyr Raja ungdommer å sende inn en søknad for å drive med valgkamparbeid i forbindelse med stortingsvalget til høsten. Arbeidet kompenseres, men er ikke lønnet, kommer det frem. Dette er LOs ungdomsrådgiver sterkt kritisk til.

– For meg ser dette ut som en jobb med en arbeidsgiver, arbeidstid, lengde for ansettelsen, og konkrete arbeidsoppgaver. Da begynner det å nærme seg et arbeidsforhold, og arbeidsforhold skal lønnes, sier Pål Henriksen Spjelkavik, ungdomsrådgiver i LO.

Kompenseres med Venstre-anorakken

I utlysningen opplyses det at man kompenseres med «mat og reisekort», «valgkampeffekter, inkludert Venstre-anorakken» og en «attest og Abid som referanse ved arbeidets slutt».

Spjelkavik reagerer:

– Hvis de kaller det for lønn, kaller jeg det for svart arbeid. Hvordan skatter man på en anorakk?

Han understeker at det er et uklart skille mellom det å være frivillig og det å ha et arbeidsforhold, men peker på at det i utlysningen nevnes jobb en gang og arbeid to ganger.

– Raja er selv jurist så jeg vet ikke hvilke juridiske argumenter han har bak utlysningen, men han skal argumentere godt for at dette ikke er et arbeidsforhold som fortjener lønn, sier han og fortsetter:

– Ut fra utlysningsteksten er jeg kritisk, men jeg er åpen for at jeg kan ha feiltolket den.

Raja: – Ikke noe ekstraordinært

Abid Raja forteller at det er helt ordinært at ungdomspartier og politisk engasjerte studenter bidrar som aktivt frivillige i valgkamper.

– Vi i Akershus Venstre har ikke gjort noe ekstraordinært ved å søke aktivt etter aktive frivillige. Det er naturlig at de utvalgte blir kompensert for sine praktiske utgifter, og det er stor forskjell på å være med på å søke etter frivillige og å ansette folk, skriver Raja i en sms til VG.

Utlysningen har blitt kalt «sosial dumping» på Twitter, noe Raja mener er totalt skivebom, og at det egentlig handler om politisk dugnad. Det samme mener han om kritikken fra LO.

– Jeg er ikke motstander av LO og jeg har vokst opp hele livet med å se verdien av sterke fagforeninger, men jeg vil advare LO sterkt mot å undergrave frivilligheten i Norge. Det er en bærekjelke i landet, og over alt i verden er politiske partier avhengig av sterk frivillig innsats, skriver Raja og fortsetter:

– Jeg forstår at det passer inn i LOs virkelighetsoppfatning av at Venstrefolk undergraver arbeidslinja, men de bommer grovt her. Dette er ikke arbeid, men frivillige jeg søker etter.

Høyre: Ikke kritisk

Venstre sentralt opplyser at de har fire traineer på Stortinget som har kontrakt og er lønnet etter vanlige arbeidsforhold.

Høyre er ikke kritisk til Venstres utlysning, selv om de opplyser at de selv kompenserer slikt arbeid med lønn.

– Vi er ikke kritisk ettersom venstre er et parti som har lite penger. I Høyre kompenserer vi slike utlysninger, men vi har ofte har vi litt lengre ansettelsesforhold, sier Joackim Meier Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Høyre

Arbeiderpartiet vil ikke kommentere utlysningen som Venstre har lagt ut, men forteller at dette er arbeidsoppgaver som hos dem dekkes av frivillige partimedlemmer og ansatte i partiet.

– Vi har frivillige partimedlemmer som bruker masse tid på valgkamp, men de hyres ikke inn, de stiller opp. Vi har også ansatte som får lønn for slike oppgaver, sier Kristine Kallseth, assisterende partisekretær, i AP