Her er Venstre-Trines grønne skatte-sjokk

Venstre-leder Trine Skei Grande foreslår en lang rekke skatte- og avgiftsøkninger for å få ned klimagassutslippene. Dieselprisen skal opp med en hel krone ekstra per liter.

Klokken 13 presenterte Grande partiets alternative statsbudsjett på en pressekonferanse.

I budsjettforslaget presenterer Grande også sin liste over grønne skatte- og avgiftsøkninger hun vil legge frem i forhandlingene med Høyre, Frp og KrF.

Den listen inneholder blant annet:

- Øke dieselavgiften med 65 øre utover regjeringens forslag: total 1 krone ekstra per liter

- Øke bensinavgiften med 35 øre utover regjeringens forslag: total 50 øre ekstre per liter

- Fjerne avgiftsfritaket for diesel til båtmotorer

- Stanse regjeringens forslag om å redusere årsavgiften for bil

- Innføre en gjennomgående Co2-avgift på 500 kr. per tonn

- Innføre en ny avgift på plast

- Øke el-avgiften med 1 øre /kWh

Totalt beløper økningene Venstre foreslår seg til nær 7,5 milliarder kroner.

Samtidig foreslår partiet også lettelser i skatter og avgifter på i overkant av 7,4 milliader kroner.

– Det er statsministeren og finansministeren som har begynt med ultimatum. Det gjør ikke vi. Vi må bare ha et budsjett som får oss på veien til Paris (Paris-avtalen om reduksjoner i klimagassutslipp, red.anm.), sier Grande, og legger til:

- Dete er ikke ment som en provoasjon. Det er ment som en grundig jobb som kan vise hvordan dette kan gjøres, sier Venstre.

Denne høsten har Venstre varslet at de vil felle regjeringen dersom den ikke går med på et såkalt grønt skatteskifte. Det innebærer at det skal koste vesentlig mer å forurense, mot at det blir billigere å velge miljøvennlige alternativer.

Etter forhandlingene om statsbudsjettet i fjor ble de fire samarbeidspartiene enige om at de i 2017 skal innføre et grønt skatteskift som skal gi betydelig reduserte klimagassutslipp.