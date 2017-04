Hemmelige forhandlinger: Venstre kan stoppe sitt eget forslag

ÅLESUND (VG) I skjul prøver regjeringen å få Venstre til å gå bort fra sitt eget forslag om å la domstolen avgjøre statsborgerskap-saker for utlendinger.

– Vi har fått et tilbud av regjeringen som vi skal vurdere på vårt gruppemøte på onsdag. Utover det vil jeg ikke si noe, sier Venstres André Skjelstad til VG.

VG vet imidlertid at det dreier seg om følgende:

I januar samlet Venstre, Ap, SV, Sp og MDG seg om et forslag om at bare domstolen, ikke Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, skal kunne tilbakekalle statsborgerskap fra personer som har løyet om identiteten sin.

Det vil Høyre og Frp nå at Venstre skal gå bort fra.



I bytte mot å trekke støtten til forslaget om å endre statsborgerskapsloven, skal Venstre ha fått tilbud om at asylbarn som bor på mottak, skal bosettes raskere, får VG opplyst.

Venstre har i skjul hatt egne forhandlinger med regjeringspartiene Høyre og Frp. Partiene har nå bedt om mer tid før det omstridte forslag om statsborgerskapsloven skal avgjøres på Stortinget.

Saken skulle være ferdig fra komiteen i Stortinget 6.april, men fristen er nå utsatt helt til 2.mai, etter ønske fra regjeringspartiene og Venstre.

Utgangspunktet for forslaget om å endre statsborgerskapsloven er bioingeniøren Mahad Mahamud (30), som blir fratatt statsborgerskapet sitt etter 16 år i Norge.

Hadde flertall



Da KrF vedtok at også de støtter forslaget, lå alt til rette for at saken skulle bli vedtatt i Stortinget.

Før innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gikk i mammaperm, ba hun Stortinget om å tenke seg nøye om. Hun ønsket ikke at dette ble vedtatt, og i to brev til Stortinget har hun kommet med kraftige advarsler.

Ifølge Listhaugs brev til Stortinget, rokker forslaget ved selve «maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver», meldte Klassekampen.

– Gode samtaler



Også Abid Raja (V) har deltatt i forhandlingene:

– Jeg kan bekrefte at vi har gode samtaler med regjeringen. Jeg har stor tro på at vi skal finne gode løsninger. Vi har ikke en løsning ennå, men jeg håper vi er snart i mål, sier Raja.

Han vil verken bekrefte eller avkrefte hva Venstre får igjen for å snu.

Venstre er her og der



Dersom det går slik Venstre håper, kan partiet komme til å trekke seg fra forslaget de selv var med på å fremme, og som så langt har samlet et flertall blant opposisjonspartiene i Stortinget.

Det får de andre partiene til å se rødt:

– Hvis Venstre torpederer dette, har de svekket troverdigheten sin kraftig. Men det er typisk Venstre. De vil ri alle hester samtidig. Venstre er dessverre her og der i politikken. Det er vanskelig å stole på dem. Jeg skjønner ikke hvordan de skal forklare seg om de går bort fra forslaget, sier Karin Andersen i SV, som tok initiativet til forslaget.

Senterpartiets Heidi Greni sier:

– Jeg stiller meg undrende til at en forslagsstiller plutselig forhandler med regjeringen når vi var klar for avgivelse. Det er en rar situasjon. Men det underbygger påstanden om at Venstre vingler videre.

Svein Erik Lauvås (Ap) sier han ikke er overrasket:

– Venstre har snudd på hælen i saker før. Det er ikke første gang de trekker seg når vi nærmer oss mållinja, sier han.

– Arbeiderpartiet står fortsatt for forslaget. Om Venstre vil forhandle med regjeringen om å løpe bort fra eget forslag, så må de ta ansvar for at vi ikke får igjennom forslaget. Men det vil være veldig synd. Nå hadde vi mulighet til å rydde opp, sier Lauvås.

Venstre: Vi vingler ikke



Venstre avviser kritikken blankt:

– Vi vingler ikke. Vi har fokus på dem det gjelder og for å finne den beste løsningen for dem, sier Skjelstad.

– Og den beste løsningen finner dere med regjeringen?

– Hvis vi finner den beste løsningen med regjeringen, så gjør vi det. Hvis ikke står vi der vi står, sier Venstre-representanten.



Ifølge Skjelstad har det kommet frem en del momenter i høringsprosessen, som gjør at Venstre mener det er interessant å snakke videre med regjeringspartiene.

Ønsker bedring



– Så får vi se om det fører frem. Det vet vi ikke. Det vil vi få avklart rimelig fort, sier Skjelstad.

– Hvis dere får til enighet med regjeringen, trekker Venstre støtten til eget forslag?

– Nå går du langt inn i essensen på dette. Nå må vi gjennomføre samtalene og se hva det gir av muligheter.

– Hvis dere ikke blir enige med regjeringen, vil dere stå på det opprinnelige forslaget sammen med de andre partiene?

– Da vil vi kjøre det som ligger der. Vi ønsker bedring for dem det gjelder, sier Skjelstad.

