Grande på Venstres krise-landsmøte: – Jeg har vært sliten

ÅLESUND (VG) Trine Skei Grande nevnte ikke den betente samarbeidsstrategien til Venstre med ett ord da hun åpnet partiets landsmøte midt i intern splid og elendige målinger.

Debatten om partiets strategi mot og etter høstens stortingsvalg har rast etter at Grande tidligere denne uken sa at hun vil felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget for selv å komme inn i regjering.

Denne uken kom det også en måling hos Vårt Land som viste en oppslutning på katastrofale 2,7 prosent for partiet - langt under sperregrensen på fire prosent.

Men Venstre-lederen nevnte ikke bråket med ett ord da hun talte til partiets landsmøte i Ålesund fredag ettermiddag.

PARTILEDER: Trine Skei Grande på Venstres landsmøte i Ålesund fredag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Skal få bite i seg ordene



Isteden erkjente Grande at samarbeidet på borgerlige side til nå har vært slitsomt, også for henne personlig.

– I de siste dagene har flere kommentatorer skrevet at jeg er sliten. Ja, nærmest ferdig med politikk. Til det vil jeg si: Ingen av dem som har skrevet noe om dette har spurt meg om hvordan jeg har det, sier Grande, før hun erkjenner:

– Jeg var skikkelig, skikkelig sliten etter at vi fikk en budsjettavtale på plass i høst. For det var en beintøff kamp, men det var jo verdt det, sier Grande.

Grande brukte talen til å overbevise sine egne om at hun har masse energi og er klar for valgkamp.

– Den som tror at jeg er for sliten til å drive valgkamp. For sliten til å vinne et valg. De skal få bite i seg de ordene, sa Grande.

Tok et oppgjør med populisme



Grande snakket også om Venstres valgkampsaker: miljø, skole og enklere hverdag for gründer- og småbedrifter. Hun advarte mot fremveksten av populismen, og sa at kunnskap er Venstre løsning.

– Noe av det mest skremmende med utviklingen i verden i dag er at det er blitt helt greit å «disse» kunnskap. Det er blitt helt greit å snakke ned noen av de flinkeste folkene vi har i samfunnet, de som er forskere eller eksperter som jobber for å øke kunnskapen vår, sa Grande.

– Politikk handler om å finne gode løsninger for folk, ikke enkle svar – svar som passer godt i overskrifter, men som i møte med virkeligheten alltid viser seg å være feil, fortsatte Grande.

Hun viste også til at det pågår en kamp i store deler av verden som går rett i hjertet av Venstres verdigrunnlag – en kamp mellom dem som vil ha mer internasjonalt samarbeid, og de krefter som vil ha mer nasjonal isolasjon.

– Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og antiliberale ideer, sa Grande.