Grande benekter beklagelse: – Abid gjør det litt vanskelig

ÅLESUND (VG) Den interne strategikrigen i Venstre ble avblåst etter at Trine Skei Grande skulle ha beklaget uttalelsene hun kom med om å kaste Frp ut av regjering. Men Grande benekter at hun har gitt noen beklagelse.

– Jeg har ikke beklaget noen ting som helst, sier Grande til VG.

Abid Raja varslet krig mot Venstre-ledelsen etter at Trine Skei Grande snakket høyt i VG om å kaste Frp ut av regjeringen, samtidig som partiet denne helgen skal vedta en strategi hvor de kun vil jobbe for en blågrønn regjering.

Kraftig provosert



Raja var mektig provosert, og krevde full oppvask under landsmøtet. I dagens Dagbladet varslet Raja at han ville fremme et eget forslag – i strid med partiledelsens ønske – om at en stemme på Venstre er en garanti for en borgerlig regjering.

I går ettermiddag snudde Raja. Han vil stille seg bak ledelsens forslag, og legge saken død fordi partileder Grande skal ha beklaget VG-utspillet.

– Trine har sagt til meg at dette har hun beklaget på et morgenmøte i stortingsgruppen, også har jeg fått beskjed fra andre om at dette også kom til uttrykk på landsstyremøtet torsdag kveld. Jeg trenger ingen beklagelse. Alle kan gjøre feil. Nå har jeg fått klar beskjed om at det var ikke intensjonen at dette skulle komme ut sånn det gjorde i VG. Da legger vi saken død internt, sier Raja til VG.

TALTE TIL SINE: Trine Skei Grande holdt sin landsmøtetale i Ålesund fredag ettermiddag. Foto: Odin Jæger , VG

Lukkede møter



Dermed skulle man kanskje tro det ble ro i rekkene på Venstres landsmøte. Men nå sier Grande at hun slettes ikke har beklaget noe som helst overfor partiet.

– Nei. Jeg har ikke hatt behov for å si noe om det. Jeg har ikke behov for å si noe om hva jeg sier i lukkede møter. At noen har behov for det, det får noen stå for, sier Grande til VG.

– Du har ikke beklaget uttalelsene du kom med i VG?

– Nei. Men jeg kan si overfor dere at det var dumt å bruke ordet «tvinge».

– Raja sier du har sagt til ham at du beklaget på et møte i stortingsgruppen. Er ikke det riktig?

– Hvis Abid Raja har behov for å fortelle hva som skjer i interne møter, så kan ikke jeg stoppe ham i det. Jeg har ikke behov for å si hva som har skjedd i interne møter i Venstre, sier Grande og legger til:

– Det blir en håpløs spiral om du skal bekrefte og avkrefte alt du sier på møter til enhver tid, og Abid gjør det litt vanskelig.

Snekrer tekst



Redaksjonskomiteen på landsmøtet jobber fredag kveld med å lande et forslag om samarbeid som landsmøtet skal vedta lørdag morgen.

I det foreløpige utkastet heter det at Venstre vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget, og at de mener å få størst gjennomslag i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Utover det vil ikke partiet love velgerne noe som helst.

– Tror du teksten som ligger der går igjennom på landsmøtet?

– Den hadde 100 prosent støtte i landsstyret torsdag, men det er frie delegater i et fritt parti, sier Skei Grande.