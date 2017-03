Fullt opprør i Venstre etter Skei Grandes Frp-trussel

ÅLESUND/OSLO (VG) Venstre-topper går nå hardt ut mot partileder Trine Skei Grandes nye strategi om å tvinge Frp ut av en ny blå-blå regjering etter valget.

Flere Ventre-politikere er skeptiske til Venstre-leder Trine Skei Grandes nye strategi. Abid Raja mener blant annet at Trine Skei Grande har satt Venstre i en umulig situasjon foran valget.

– Det er svært uklokt å annonsere seks måneder i forveien at vi skal kaste Frp og Høyre ut av regjering, for så å tre inn selv. Reaksjonene internt i Venstre er sterke, men folk biter det i seg, sier Abid Raja, stortingspolitiker for Venstre, til Dagbladet torsdag kveld.

Det var i VG onsdag at Trine Skei Grande overrasket mange både i- og utenfor regjerings- og stortingsmiljøet ved å erklære at hun ville felle Frp og en ny blå-blå regjering etter valget. Deretter ville hun tvinge Venstre inn i regjeringskontorene.

Også sentrale Venstre-folk utenfor Oslogryta sier nå at de er overrasket over en slik strategi. Flere VG har snakket med, undres over hvor lurt det var av partilederen å bruke tvangstrusler mot Fremskrittspartiet over fem måneder før valget.

– Venstre er et parti som skal søke gjennomslag og makt. Jeg trodde strategien vår gikk ut på å prioritere en blå-grønn regjering der Venstre er med. Utover det bør vi være åpne for ulike løsninger utfra valgresultatet, sier Alfred Bjørlo til VG.

Han er ordfører i Eid kommune i Sogn og Fjordane, og har imponert langt utover fylkesgrensene med en Venstre-oppslutning på over 30 og 40 prosent under de to siste kommunevalgene.

VIL KASTE SIV OG FRP: Trine Skei Grandes uttalelser i VG om å ville felle en ny blå-blå regjering, har vakt oppsikt også i Venstre. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han legger ikke skjul på at han er kritisk til partilederens tøffe utspill i onsdagens VG.



– Låser partilederen partiet fast til en ny strategi?

– Dette med å true med å kaste en regjering for å tvinge seg selv inn - det er en strategi som jeg tror man skal være forsiktig med. Jeg kjenner meg ikke hjemme i en slik strategi, svarer Bjørlo.

Politisk utkaster



Han ble overrasket over at Trine Skei Grande fremsto som en politisk utkaster på VGs førsteside onsdag - og ville hive Siv Jensen lukt ut av en eventuell ny blå-blå regjering etter høstens valg.

VG kjenner til at flere Venstre-politikere hadde omtrent samme opplevelse som den populære ordføreren på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane.

En sentral delegat på Venstre-landsmøtet i Ålesund til helgen, sier utspillet om tvangsutkastelse fra partilederen må ha manglet forhånds-forankring i partiet, og det kom nærmest som lyn fra klar himmel.

Blågrønn regjering som gjelder



Flere medlemmer i landsstyret understreket etter landsstyremøtet i Ålesund torsdag kveld at den eneste regjerings-strategien som gjelder for Venstre i det kommende stortingsvalget, er en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre.

– En blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Hverken mer eller mindre, formulerer Venstre-nestleder Terje Breivik.

Både medlem i sentralstyret, Solveig Schytz fra Akershus og fylkesleder Ola Betten i Møre og Romsdal understreker at det kun er en trepartiregjering med Høyre, KrF og Venstre som er første- og eneste prioritet. Begge sitter i landstyret som møttes på landsmøtehotellet i Ålesund.

Taus Grande



– Hvordan ble det oppfattet i landsstyret at partilederen vil felle en eventuell ny Høyre/Frp-regjering for å sette Venstre inn i regjering?

– Det har jeg ingen kommentarer til, svarer Schytz.

VG forela partileder Trine Skei Grande uttalelsene fra Alfred Bjørlo i tillegg til fire spørsmål om regjerings-strategi.

– Dette har hun ingen kommentar til, skrev pressesjef Jan Christian Kolstø på vegne av Grande i en sms sent torsdag kveld.